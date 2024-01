Mediaset, Maria De Filippi e un altro noto conduttore per lo show speciale su Maurizio Costanzo

Maria De Filippi e un altro noto conduttore celebreranno il compianto e amato Maurizio Costanzo in uno show speciale che andrà in onda in seconda serata su Canale 5 fra un mese e mezzo. In occasione del primo anniversario dalla morte del celebre conduttore tv e radiofonico, giornalista e re del talk show, Mediaset sta preparando un appuntamento davvero importante e imperdibile per tutti i fan e appassionati del Maurizio Costanzo Show e non solo.

Mediaset ha rivelato in una nota diffusa alla stampa che lo speciale regalerà ai telespettatori che non hanno mai smesso di manifestare stima e affetto per Maurizio Costanzo, filmati e testimonianze inedite.

La famosa e popolare conduttrice tv di C’è posta per te, Uomini e Donne e Amici salirà sul palco del Teatro Parioli per ricordare il suo compianto marito, svelando aneddoti e curiosità inedite.

Ma non sarà sola. La conduttrice tv di punta di Mediaset ha scelto di avere al suo fianco un grande amico e collega, Fabio Fazio. A ripercorrere con Fazio e De Filippi la lunga carriera del grande giornalista, ci saranno alcuni tra i più importanti personaggi della tv e della società italiana.

La biografia e carriera di Maurizio Costanzo

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo aveva firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (Il marito adottivo, Vuoti a rendere ecc.).

Aveva raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Ma il suo nome era legato anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset. Tra i suoi programmi più noti, anche Buona domenica. Aveva scritto numerosi libri, tra i quali Chi mi credo di essere (2004, in collab. con G. Dotto), E che sarà mai? (2006), La strategia della tartaruga (2009), Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi (2015), Vi racconto l’Isis (2016) e Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti (2022). Dal 1995 era sposato con la celebre conduttrice e produttrice televisiva Maria De Filippi.

La vita privata

Costanzo si era sposato quattro volte: nel 1963 con Lori Sammartini, di quattordici anni più grande di lui, ma dieci anni dopo era già al secondo matrimonio con la giornalista Flaminia Morandi e nello stesso anno nacque Camilla, seguita nel 1975 da Saverio. Quattordici anni più tardi aveva sposato la conduttrice televisiva Marta Flavi e infine il 28 agosto 1995 si era unito in matrimonio con la conduttrice tv Maria De Filippi, conosciuta nel 1989 durante un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia. “Dicevo che volevo trovare la donna nella mano della quale morire e l’ho trovata”, aveva detto in una recente intervista. Nel 2002 la coppia prese in affido un bambino di 10 anni, Gabriele, poi definitivamente adottato nel 2004.

La lotta alla mafia

Legato da un rapporto di stima e di amicizia col giudice Giovanni Falcone, ospite alle sue trasmissioni, Costanzo era sempre stato in prima linea nella lotta alla mafia. In seguito all’omicidio di Libero Grassi, appena un mese dopo, aveva realizzato con Michele Santoro una maratona Rai-Fininvest contro la mafia. Memorabile la scena in cui Costanzo bruciava in diretta una maglietta con scritto “Mafia made in Italy”. Proprio questo suo impegno sembrava essere la causa di un attentato: il 14 maggio 1993 una Fiat Uno imbottita di novanta chilogrammi di tritolo esplose a Roma in via Ruggero Fauro mentre transitava un’auto con a bordo Costanzo e la moglie Maria De Filippi.