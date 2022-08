Maria De Filippi sugli ultimi momenti del marito Maurizio Costanzo: “Non so se ne sarò capace, troppo dolore”

Maria De Filippi ha parlato degli ultimi momenti del marito Maurizio Costanzo in un’intervista al settimanale Oggi. La celebre, popolare e amata conduttrice e produttrice televisiva ha parlato dei suoi limiti e delle sue fragilità, del marito Maurizio Costanzo e del loro figlio oltre a una conferma sul reality show in progettazione, La Talpa.

La moglie di Maurizio Costanzo ha rivelato: «Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli “ostacoli” e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte. Il mio primo vero dolore è stato la morte di mio padre… Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati… Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco».

Sul marito Maurizio Costanzo, che dichiara da sempre di volere la mano di lei che stringe la sua nell’ultimo istante, ha detto: «Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita».

E poi: «Sogno di prendere la vita con più leggerezza… Fantastico di essere libera da ciò che io stessa ho costruito». Scappa da ciò che potrebbe esercitare un qualsivoglia controllo sulla sua libertà: dall’alcol alla dipendenza dalle serie tv. La presentatrice tv di Uomini e Donne e C’è posta per te ha poi ammesso: «Sono selvatica, istintiva e vera. Proprio come gli animali».