Fabrizio Corona va all’attacco: “Francesco Totti amava da morire Ilary Blasi, ma l’ha sempre tradita”

Il documentario Unica di Ilary Blasi sulla fine del suo matrimonio con l’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio, Francesco Totti, ha riacceso i riflettori mediatici sull’ex coppia vip del jet set nazionale. Al momento Unica è il più visto su Netflix. Dichiarazioni fragorose e rivelazioni scottanti dell’ex conduttrice del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei famosi che stanno mandando in tilt la macchina del gossip nazionale.

Oggi va a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary e Bastian. Idem per la relazione sentimentale di Francesco Totti con Noemi Bocchi. Però Ilary Blasi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nel documentario Unica, rivelando verità molto scomode sul conto dell’ex marito Francesco Totti.

Il giorno dopo l’uscita del documentario Unica di Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma è volato in Cina per lavoro insieme ad altri divi evergreen del calcio internazionale. Secondo il Corriere della Sera però l’ex fuoriclasse romanista avrebbe fatto in tempo a vedere il trailer e avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni e commenti agli amici più stretti.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona su Francesco Totti e Ilary Blasi

Sul caso si è espresso l’ex re dei paparazzi italiani, Fabrizio Corona. Il famoso e controverso imprenditore e personaggio tv ha dichiarato in un video pubblicato sui social: “In questi vent’anni di relazione, di matrimonio, di figli, ci sono varie cose certe che non vengono riassunte in questa storia, che dice in parte il falso”.

L’ex agente dei fotografi italiani ha poi continuato: “Totti amava da morire Ilary e credo che la ami tutt’ora ma l’ha sempre tradita, sempre. Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti ed è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto.

Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato e ha sempre fatto finta di non vedere. La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè e prima del ragazzo del caffè, ce ne sono stati altri che vi racconteremo”.

Per poi concludere: “Qual è stato il vero problema? Che Totti, avendo una concezione patriarcale della relazione, una volta scoperto il tradimento di Ilary, non è riuscito più ad accettarlo e a poco a poco ha consacrato quella relazione che era già da prima iniziata con Noemi Bocchi nell’agosto del 2021”.