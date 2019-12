Animali Fantastici: 5 teorie su Aurelius Silente

Animali Fantastici 3 è ufficialmente in fase di produzione e i fan si aspettano qualcosina in più rispetto ad Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald.

Sembra proprio che le aspettative dei fan saranno soddisfatte questa volta, visto che Warner Bros. intende concentrarsi maggiormente sui suoi personaggi, specie su Silente.

Stando a quanto riportato da Variety, infatti, la major avrebbe in mente di accendere i riflettori proprio sul personaggio.

A dare forma alla sceneggiatura di Animali Fantastici 3 sarà Steve Kloves, collaboratore di J.K. Rowling che ha scritto ben sette capitolo di Harry Potter.

Nel frattempo, però, i fan stanno cercando di capire un po’ di più su Aurelius Silente, lanciandosi in ipotesi più o meno credibili.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald lascia intendere che Credence sia Corvus Lestrange, vale a dire il figlio perduto e fratellastro di Leta. Soltanto alla fine, però, il mago rivela di chiamarsi Aurelius Silente.

Non sappiamo ancora se Aurelius Silente sia un fratello di Albus Silente o se sia un parente prossimo, ma è sicuramente un membro della famiglia Silente.

Grindelwald ha mentito

La prima ipotesi è che Grindelwald non abbia detto la verità per convincere Credence a lottare contro il mondo magico. D’altronde è un abile manipolatore!

Silente è legato a Voldemort

Tutti gli appassionati di Harry Potter vogliono credere che il personaggio sia legato proprio a uno dei più malvagi, Voldemort.

Aurelius è un nome rivelatore

Il ruolo di Aurelius Silente potrebbe essere racchiuso proprio nel nome che la J.K. Rowling ha deciso di dare al nuovo personaggio.

Da un lato potrebbe essere legato all’imperatore romano che ripristinò il regime di guerra nell’antica Roma mentre dall’altro lato potrebbe essere accostato a Re Artù e quindi a Camelot.

Aurelius è il figlio di Albus

Molti fan hanno iniziato a pensare che Aurelius sia il figlio di Albus, visto che non si hanno informazioni su di lui.

Va così in fumo la teoria dei fratelli, considerando che il padre di Silente era in prigione quando sua moglie rimase incinta di Aurelius. Tra l’altro poco dopo la moglie morì e Credence è troppo giovane per essere nato prima.

Aurelius è il mago più potente

In Animali fantastici 2,Credence prende in mano una bacchetta magica e provoca la distruzione nel mondo di Harry Potter.

I fan hanno ipotizzato che Aurelius sia un potente mago e Grindelwald vorrebbe usare questo potere per i suoi scopi.