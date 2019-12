Chi ha amato I Robinson (The Cosby Show) continua ad andare a caccia delle puntate della sitcom americana per ricordare il divertimento targato anni ’80-’90.

La sitcom statunitense creata da Bill Cosby, prodotta dal 1984 al 1992, ha portato sul piccolo schermo la vita di una famiglia afro-americana, mostrando al mondo quanto ordinaria fosse la loro vita.

Le vicende ruotano intorno al capofamiglia Cliff (ginecologo), la moglie Clair (avvocato) e i loro cinque figli Sandra, Denise, Theodore “Theo”, Vanessa e Rudith “Rudy” e vari nipoti Olivia (figlia di Martin e della sua ex moglie), i gemelli Winnie e Nelson (figli di Sandra e Alvin) e Pamela “Pam” (cugina di Claire).

Pur essendo seguitissima in America e avendo guadagnato una posizione tra le migliori serie TV di tutti i tempi, però, la sitcom non è durata oltre le 8 stagioni ed è stata chiusa il 30 aprile 1992.

I Robinson ha ottenuto vari premi nel corso degli anni, tra i quali spiccano i 6 Emmy Awards e i 3 Golden Globe.

È passato molto tempo da quando abbiamo salutato i suoi protagonisti. Scopriamo come sono gli attori I Robinson: ieri e oggi!

Bill Cosby

Bill Cosby è Heathcliff “Cliff” Robinson, medico ginecologo e capofamiglia della famiglia. Nella versione originale porta il cognome Huxtable.

Cliff è un uomo buono, ironico e ancorato alla tradizione che cerca di gestire la sua grande famiglia e portare avanti la sua carriera.

L’attore era già famoso e, dopo la serie, ha continuato a dedicarsi alla televisione con Tutti al College (Denise), I Spy Returns, Cosby indaga e Cosby e al cinema con Jack e Il mio grosso grasso amico Albert.

Bill Cosby ha coltivato anche la sua passione per la musica jazz (presente anche nella sitcom) con gli album Quincy Jones & Bill Cosby – The Original Jam Session 1969, Quincy Jones & Bill Cosby – The New Mixes Vol. 1, Bill Cosby Presents the Cosnarati: State of Emergency e Keep Standing.

Il 26 aprile 2018 l’attore è stato condannato per violenze sessuali aggravate a seguito di un lungo processo seguitissimo dai media.

Phylicia Rashad

Phylicia Rashad è Clair Hanks Robinson, avvocato di successo, moglie di Cliff e madre di Sandra, Denise, Theo, Vanessa e Rudy. Il suo personaggio è ispirato a Olivia, la vera moglie di Bill Cosby.

Clair riesce a essere piuttosto rigorosa con i suoi cinque figli, ma resta intricata spesso negli scherzi del marito.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con David’s Mother, TV’s Funniest Families, The Possession of Michael D., Prenez garde à la baby-sitter!, Cosby, Bill junior, Free of Eden, The Old Settler, La signora in giallo, Character Studies, Psych, Tutti odiano Chris, A Raisin in the Sun, Do No Harm, When We Rise, Empire e This is us.

È apparsa anche al cinema con Once Upon a Time… When We Were Colored, Loving Jezebel, The Visit, Rimbalzi d’amore, For Colored Girls, Good Deeds, Steel Magnolias, Gods Behaving Badly, Creed – Nato per combattere, Black Panther, Creed II e Soul.

Sabrina LeBeauf

Sabrina LeBeauf è Sandra Robinson-Tibideaux, primogenita di Cliff e Claire e ultimo personaggio a essere introdotto nello show. È un avvocato, moglie di Alvin Tibideaux e madre di due gemelli.

La ragazza, seppur sposata e autonoma, continua ad andare dai genitori per sfuggire ai litigi con il marito Alvin e l’ingerenza dei due figli.

Dopo la sitcom, l’attrice è apparsa in alcuni episodi di Star Trek: The Next Generation e ha prestato la voce nel cartone animato Fatherhood.

Lisa Bonet

Lisa Bonet è Denise Robinson-Kendall, secondogenita di Cliff e Clair. Il suo personaggio è basato su Erinn Cosby. È una ragazza fuori dagli schemi che fatica a comprendere cosa fare nella vita, salvo poi capire di voler lavorare con i bambini.

Il suo personaggio sposa Martin Kendall dopo un viaggio in Africa, adotta la piccola Olivia e torna a scuola per poter realizzare il suo sogno. Alla fine della serie si scopre che aspetta un bambino.

Dopo la sitcom, l’attrice ha lavorato in televisione (Tutti al college, Anno 2237: prigionieri dell’Eden, The Lathe of Heaven, Life on Mars, Drunk History, New Girl The Red Road e Ray Donovan) e al cinema (Bank Robber, Combinazione finale, Nemico pubblico, Alta fedeltà, Biker Boyz, Whitepaddy e Road to Paloma).

Malcolm Jamal-Warner

Malcolm Jamal-Warner è Malcolm Jamal-Warner, terzogenito di Cliff e Claire e unico figlio maschio. Anche il suo personaggio trae ispirazione da un membro della famiglia di Cosby, Ennis.

Theo soffre di dislessia e non riesce ad amare la scuola, ma riesce a superare le difficoltà conseguendo la laurea.

Dopo la serie, l’attore è stato impegnato in televisione con le serie tv Dexter, Community, American Horror Story: Freak Show , Major Crimes, Sneaky Pete, American Crime Story , Suits e The Resident.

Al cinema è apparso soltanto nei film Omicidio nel vuoto di John Badham e Tutti pazzi per l’oro di Andy Tennant.

Tempestt Bledsoe

Tempestt Bledsoe è Vanessa Robinson, quartogenita di Cliff e Clair. Il suo personaggio è basato sulla figlia di Bill Cosby, Ensa.

Vanessa incarna i tipici problemi dell’adolescenza, dalla voglia di truccarsi alla passione per i film violenti. Eppure parte per il college un anno prima rispetto ai compagni di classe.

Quello che si sa di Vanessa è che alla fine della serie non ha ancora conseguito il titolo e si è fidanzata con un certo Dabins Brickey.

L’attrice, dopo la sitcom, ha lavorato molto in televisione tra film e serie tv: ABC AfterSchool Specials, Monsters, La sera del ballo, Dream Date, Tutti al college, Jenny, The Practice – Professione avvocati, La vera storia di Babbo Natale, Strepitose Parkers, The Expendables, Fire and Ice, Rock Me, Baby, Squadra Med – Il coraggio delle donne, A sud del paradiso, Husband for Hire, Avvocati a New York, The Replacements, Clean House e Guys with Kids.

Tempestt Bledsoe è apparsa anche al cinema con i film Johnny B Good, BachelorMan e N-Secure.

Keshia Knight Pulliam

Keshia Knight Pulliam è Rudith “Rudy” Robinson, figlia minore di Cliff e Clair e piccola di casa Robinson. Anche il suo personaggio è basato su una figlia di Cosby, Evin.

La piccola Rudy raccolta lo sviluppo fisico e psicologico dei bambini, dalle amicizie al primo amore per Stanley.

Dopo la fine della serie, la giovane attrice è stata impegnata in televisione con A Different World, La piccola fiammiferaia, Polly, A Connecticut Yankee In King Arthur’s Court, Polly: Comin’ Home, What About Your Friends: Weekend Getaway, The Mole, Christmas at Water’s Edge, Tyler Perry’s House of Payne, Harlem Heights e Psych.

Tra la sua filmografia spiccano Motives, The Gospel, Beauty Shop, Cuttin’ Da Mustard, Death Toll e Madea Goes to Jail.

Geoffrey Owens

Geoffrey Owens è Alvin Tibideaux, prima fidanzato e poi marito di Sandra e padre dei gemelli Winnie e Nelson.

Alvin è un medico e rivela spesso e volentieri una visione maschilista del mondo, nonostante il matrimonio con una donna come Sandra.

Dopo la sitcom, però, l’attore ha lavorato poco in televisione: C’è sempre il sole a Philadelphia e Lucifer.

Joseph Phillips

Joseph Phillips è Martin Kendall, tenente della United States Navy, marito di Denise e padre di Olivia.

Nonostante l’indole particolare di Denise, Martin si dimostra un compagno e un marito perfetto per la secondo genita di Cliff e Claire.

Dopo I Robinson, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con la soap General Hospital, la serie tv Senza traccia e la serie Netflix Tredici.

Raven-Symoné

Raven-Symoné è Olivia Kendall, figlia di Martin Kendall e figliastra di Denise. È una bambina vivace e divertente che desidera diventare famosa.

Nell’ultima stagione Denise e Martin partono per Singapore, ma Olivia venne affidata ai nonni e rimase nella sitcom.

L’attrice ha collezionato un successo televisivo dietro l’altro, dopo la fine dello show: Tutti al college, Disneyland, Willy, Tutta colpa dell’amore, Alex Haley’s Queen, Mr. Cooper, Zenon: La ragazza stellare, Tutto in famiglia, Raven, Una canzone per le Cheetah Girls, Zenon: Z3, For One Night, Zack e Cody al Grand Hotel, The Cheetah Girls 2, Cory alla Casa Bianca, La rivincita delle damigelle, Sonny tra le stelle, State of Georgia, See Dad Run, K.C. Agente Segreto, Empir, Nashville, Black-ish e A casa di Raven.

È apparsa anche al cinema con Piccole canaglie, Il dottor Dolittle, Il dottor Dolittle 2, Principe azzurro cercasi, In viaggio per il college e A Girl Like Grace.

Erika Alexander

Erika Alexander è Pamela “Pam” Tucker, cugina di Claire che arriva a casa Robinson dopo che la madre è stata costretta a prendersi cura della nonna.

Pam proviene da un’altra condizione sociale e infatti all’inizio si trova a disagio con lo stile di vita dei Robinson, ma ben presto si affeziona a tutti.

Il personaggio si rivolge alle spettatrici tra i 17 e i 19 anni, affrontando tematiche spinose come l’approccio con l’altro sesso e le pressioni dei ragazzi.

Dopo lo show l’attrice ha lavorato molto dividendosi tra cinema e televisione: Going to Extremes, Living Single, Override, Mama Flora’s Family, Studio 54, KnitWits Revisited, Giudice Amy, 30 Years to Life, The Zeta Project, Full Frontal, Love Liza, Street Time, LAX , Tricks, Law & Order: Special Victims Unit, Settimo cielo, Half & Half, Déjà Vu, E.R. – Medici in prima linea, Heist, In Justice, Sixty Minute Man, CSI: Miami, Numb3rs, CSI: Scena del crimine, Side Order of Life, Criminal Minds, La mission, In Plain Sight, Dr. House – Medical Division, Low Winter Sun, Suits e Scappa – Get Out.