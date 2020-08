The Sleepover Club è una serie televisiva made in Australia trasmessa in Italia su Diney Channel dal 2006 al 2007 e successivamente su Italia 1.

Cast The Sleepover Club – foto videobuster.de

La serie si ispira alle avventure della collana di libri per ragazzi di Rose Impey, cambiando l’ambientazione. Non in Inghilterra, ma in località australiane.

Le due stagioni dello show raccontano la vita delle ragazze che fanno parte di un club da loro fondato e chiamato Sleepover Club.

Nella prima stagione si descrivono le avventure che Frankie e le sue amiche Fliss, Kenny, Lyndz e Rosie affrontano tutti i giorni. I principali antagonisti del Sleepover Club sono gli M & Ms (Matthew, Michael e Marco) e due ragazze (Sara e Alana) che cercano di entrare nel club.

Nella seconda stagione, invece, si assiste alla partenza di Frankie e al passaggio di testimone del club alla cugina più piccola Charlie. La ragazza decide di fondare un nuovo club con le amiche Tayla, Maddy, Jess e Brooke. I principali antagonisti sono gli Zucconi (Jason, Simon e Declan), Krystal e Caitlyn.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie australiana? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori Sleepover Club: ieri e oggi!

Stagione 1

Caitlin Stasey

Caitlin Stasey- foto tvserial.it

Caitlin Stasey è Francesca “Frankie” Thomas, una delle protagoniste della serie tv australiana (che rappresenta il suo esordio da attrice). È lei che fonda il Sleepover Club.

Dopo la serie, la giovane attrice è apparsa in televisione con Neighbours, Please Like Me, Reign e APB – A tutte le unità.

La ritroviamo al cinema con Il domani che verrà – The Tomorrow Series, J.A.W., Evidence, All Cheerleaders Die, Chu and Blossom, Lust for Love e I, Frankenstein.

Eliza Taylor-Cotter

Eliza Taylor-Cotter- foto twitter.com

Eliza Taylor-Cotter è Rosalind “Rosie” Cartwright, una delle migliori amiche di Frankie. La ragazza è molto risoluta e sogna di diventare una giornalista e scrittrice.

Dopo lo show, anche per lei debutto nel mondo dello spettacolo, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione: Blue Heelers – Poliziotti con il cuore, Blue Water High, Rush, Packed to the Rafters, All Saints, City Homicide, Howzat! Kerry Packer’s War, Mr. & Mrs. Murder, Nikita e The 100.

La ritroviamo al cinema con 6 Plots, Patrick: Evil Awakens, The November Man, Thumper e Un’eredità per Natale.

Ashleigh Chisholm

Ashleigh Chisholm- foto mamamia.com.au

Ashleigh Chisholm è Felicity “Fliss” Sidebotham, un altro membro del Sleepover Club. È una ragazza un po’ eccentrica e appassionata di moda.

L’attrice, dopo The Sleepover Club, non ha proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Tra le sue apparizioni successive ci sono Neighbours e Submerged.

Hannah Wang

Hannah Wang- foto cinemondium.com

Hannah Wang è Kendra “Kenny” Tam, un altro membro del club fondato da Frankie. È una ragazza sportiva che sogna di allenare la sua squadra del cuore, il Manchester United Football Club. Nei libri il suo nome è Laura McKenzie.

Dopo la serie tv, l’attrice non ha lavorato molto nel mondo dello spettacolo, fatta eccezione per le sue apparizioni in Miegancioji grazuole e Blue Sky Country.

Basia A’Hern

Basia A’Hern- foto tvserial.it

Basia A’Hern è Lyndsey “Lyndz” Collins, un’altra amica del cuore di Frankie. È una ragazza tranquilla che ama gli animali e sogna di aprire una scuola di equitazione.

L’attrice, dopo la serie, ha continuato a lavorare in televisione con Le sorelle McLeod, Double Trouble e Out of the Blue.

Si è dedicata anche al cinema con progetti come Down In Splendor, Bitter & Twisted, Good As New e Bitter & Twisted 2.

Stagione 2

Morgan Griffin

Morgan Griffin- foto tvserial.it

Morgan Griffin è Charlotte “Charlie” Anderson, la cugina di Frankie e il leader del nuovo Sleepover Club. La ragazza presenta molti dei tratti caratteriali della cugina.

Dopo la chiusura dello show, l’attrice si è dedicata particolarmente al cinema: Alla ricerca dell’isola di Nim, Accidents Happen, Charlie & Boots, Più forte delle parole – Louder Than Words, Unbroken, San Andreas, Spin Out – Amore in testacoda e The Nightingale.

Rachel Watson

Rachel Watson- tvseria.it

Rachel Watson è Tayla Kayne, una delle migliori amiche di Charlie. Proprio come Fliss della prima stagione, il personaggio è un’amante della moda.

L’attrice, dopo la serie tv australiana, è apparsa in alcuni cortometraggi tra i quali ricordiamo Music Box, Dinner Date e He Was a Good Boy.

Emanuelle Bains

Emanuelle Bains- foto tvserial.it

Emanuelle Bains è Madeline “Maddy” Lee, il membro sportivo dello Sleepover Club fondato da Charlie. È un personaggio legato all’immagine di Kenny della prima stagione.

Dopo la serie tv, l’attrice è apparsa soltanto in poche produzioni televisive come The Price e Lines. Tuttavia si è dedicata molto al teatro entrando nella compagnia Theatrino.

Monique Williams

Monique Williams- foto cinemondium.com

Monique Williams è Jessica “Jess” Philips, l’artista del club. È una ragazza molto sensibile e romantica che ama riflettersi nel suo telefilm preferito La spiaggia dei cuori. Il personaggio ricorda Rosie.

Dopo The Sleepover Club, purtroppo, l’attrice non ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Katie Nazer-Hennings

Katie Nazer-Hennings- foto tvserial.it

Katie Nazer-Hennings è Brooke Webster, l’amante degli animali del gruppo. La ragazza coltiva anche la passione per la fotografia. A grandi linee ricorda il personaggio di Lyndz della prima stagione.

L’attrice, dopo la serie tv, ha continuato ad apparire in televisione con All Saints e Le Sorelle McLeod e al cinema con The Final Winter.