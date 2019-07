La Sirenetta: Javier Bardem in trattative per il Re Tritone?

Il nuovo live-action Disney de La Sirenetta potrebbe vantare la presenza del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo del Re Tritone, il padre della principessa Ariel.

Stando a quanto divulgato da Hollywood Reporter, infatti, gli Studios sarebbero in trattative con Javier Bardem per completare il cast dopo le polemiche riguardo la scelta della protagonista Halle Bailey e la probabile partecipazione di Harry Styles per il ruolo del Principe Eric.

E così l’attore spagnolo potrebbe tornare in casa Disney dopo aver interpretato Armando Salazar nella pellicola Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar.

Al momento Bardem è impegnato con Dune (ultimo progetto di Denis Villeneuve) e apparirà nella mini-serie televisiva firmata da Steven Spielberg.

A dirigere il live-action del classico Disney sarà Rob Marshall su una sceneggiatura di David Magee mentre la colonna sonora e i brani del film saranno affidati al compositore Alan Menken.

La produzione, invece, porterà la firma di Rob Marshall, Marc Platt, John DeLuca e Lin-Manuel Miranda (che si occuperà dei brani inediti con Alan Menken).

