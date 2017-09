Hollywood sembra intenzionata a portare sul grande schermo il reboot de Il Corvo, il film cult del 1994 diretto da Alex Proyas che vedeva Brandon Lee nei panni dell’eroe Eric Draven, il personaggio tratto dall’omonimo fumetto di James O’Barr.

L’anno scorso, il progetto fu affidato a Edward R. Pressman e la Davis Films di Samuel Hadida e fu annunciato che a vestire i panni del compianto Brandon Lee sarebbe stato Jason Momoa.

Il reebot cambiava il suo nome in The Crow Reborn e generava entusiasmo da parte di chi produsse il primo film con protagonista lo sfortunato Brandon Lee. Lo stesso Pressman aveva dichiarato: “Sono davvero entusiasta di collaborare con questa squadra ricca di talento e tornare alle radici de Il Corvo per andare incontro e intrattenere una nuova generazione di pubblico”.

Per mesi non vi è stata alcuna notizia sul progetto o sulla sua evoluzione, ma sembra che finalmente il reboot vedrà la luce.

La Sony Pictures avrebbe firmato un accordo per distribuire la pellicola incentrata sul personaggio tanto caro a James O’Barr.

Questo annuncio potrebbe definire l’inizio della produzione di The Crown Reborn, probabilmente appena star hawaiana avrà terminato le riprese di Acquaman e Justice Leaugue.