Chi è Alessandro Graziani? Biografia, lavoro e curiosità del corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne che ha incuriosito tutti per via della sua liaison con Serena Enardu.

Alessandro Graziani- foto instagram.com

Chi è Alessandro Graziani? Età e biografia del giovane pallavolista

Alessandro Graziani nasce il 2 febbraio del 1991 a Genova e fin da piccolo mostra un interesse particolare per lo sport.

Appena 14enne, infatti, milita nelle giovanili di pallavolo di una squadra locale e inizia a mostrare il suo talento.

Dalla passione al lavoro è un attimo. Alessandro cambia molte squadre, tra le quali l’Olympia Genova Voltri, l’Igo Genova Volley, la Plastipol Ovada, l’Emma Villas Siena e la Sabaudia.

Non si sa molto della vita privata del giovane genovese, fatta eccezione del suo amore incondizionato verso sua nipote. In un’intervista, però, il pallavolista ha rivelato di aver sofferto per amore.

Alessandro Graziani: Lavoro

Alessandro Graziani pallavolo- foto instagram.com

Alessandro Graziani lavora come pallavolista nel ruolo di schiacciatore, collezionando un successo professionale dietro l’altro.

Dopo i primi anni passati a nell’Olympia Voltri e nell’Igo Volley, il genovese ha giocato a Ovada (B2), Albisola (B2), Genova (B1), Fossano (B1) e Alba (B1).

Nel 2016-2017 inizia a giocare per la squadra toscana Invicta Volley Grosseto e successivamente nella Emma Villas Siena (A2).

Durante la stagione 2018-2019, invece, viene ingaggiato dalla Gibam Fano e dopo è passato nella Sabaudia (A3).

Non solo sport. Alessandro ha deciso di vivere anche l’esperienza televisiva partecipando prima a Temptation Island Vip 2019 e dopo a Uomini e Donne 2019-2020.

Alessandro Graziani: Temptation Island Vip

Alessandro Graziani a Palma de Mallorca- foto instagram.com

Il genovese è stato uno dei tentatori di Temptation Island Vip 2019 e avrebbe attirato le attenzioni di Serena Enardu, fidanzata di Pago.

Alessandro Graziani e Serena Enardu si sono scoperti molto simili e si sono avvicinati a tal punto da convincere la bella sarda di meritare qualcosa di più.

Al falò di confronto finale, infatti, la Enardu ha confessato a Pago tutte le falle del loro rapporto, decidendo di abbandonare il programma da sola.

Dopo la rottura, però, Pago e Serena hanno avuto modo di chiarirsi negli studi di Uomini e Donne e di riavvicinarsi in seguito alla partecipazione del cantautore al Grande Fratello Vip 2020.

Il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini ha indagato sul “triangolo” Pago, Serena e Alessandro scoprendo anche che la Enardu e il Graziani si sono visti dopo Temptation Island Vip.

Pago sapeva tutto e non è stato messo in difficoltà dalle rivelazioni pubbliche di Alfonso Signorini durante la puntata di San Valentino del GF.

Alessandro Graziani a Uomini e Donne

Alessandro Graziani- foto instagram.com

Alessandro Graziani arriva a Uomini e Donne per corteggiare le troniste in carica, Sara Shaimi e Giovanna Abate.

Durante il suo percorso da corteggiatore ha dovuto affrontare il “faccia a faccia” con Alfonso Signorini in studio.

Alessandro Graziani: Instagram

Alessandro Graziani è attivo sui social e il suo profilo Instagram ha collezionato moltissimi like dopo la messa in onda delle puntate di Temptation Island Vip.

Tra le foto più apprezzate del profilo di Alessandro Graziani ci sono quelle del volley e quelle che lo ritraggono nel suo tempo libero.