Serena Enardu è in crisi profonda dopo la rottura con Pago. Ai suoi follower l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne ha confidato ai suoi follower di essere spesso triste e di cattivo umore.

Dopo 6 anni e mezzo d’amore con Pago, non è facile per Serena Enardu ricostruire la sua esistenza. L’addio durante il reality show di Canale 5, Temptation Island Vip, ha lasciato delle ferite ancora aperte e profonde ad entrambi gli ex concorrenti. Il presunto flirt con il tentatore Alessandro Graziani sembra essere stato più che altro utile ai fini dello share, ma non a livello sentimentale.

Ora per Serena inizia una nuova vita ed è tempo di rimboccarsi le maniche.

Redazione-iGossip