Chi è Andrea Cerioli? Biografia e carriera dell’ex tronista di Uomini e Donne

Chi è Andrea Cerioli? Biografia e carriera di uno dei volti più amati dei programmi firmati Maria De Filippi, da Uomini e Donne a Temptation Island.

Chi è Andrea Cerioli? Biografia dell’ex gieffino

Andrea Cerioli nasce a San Lazzaro di Savena il 22 maggio 1989 ed è diventato famosissimo dopo l’approdo a Uomini e Donne.

Da quello che si può capire dai suoi profili social, però, la passione per il fitness e le uscite con gli amici nascondo un dolore più profondo, quello della perdita di sua madre.

Il modello ha vissuto in una famiglia unita con la madre Luana, il papà Tullio e la sorella Giada, fino a quando la mamma ha perso la sua battaglia contro la malattia poco prima della sua uscita dalla Casa del Grande Fratello nel 2014.

Andrea Cerioli, dopo la morte della mamma, ha trovato la forza di andare avanti e si è fatto strada nel mondo del piccolo schermo per il suo carattere schietto e diretto.

Andrea Cerioli: Carriera televisiva

Andrea Cerioli con la sua altezza (1,83 cm) e il suo fisico statuario è diventato un modello e fotografo e ha trovato la fama grazie a varie apparizioni televisive, prima tra tutte quella di Uomini e Donne alla corte di Ramona Amodeo.

La tronista non rimase colpita dal corteggiatore bolognese, ma il suo carattere gli ha aperto le porte della Casa più spiata d’Italia.

Dopo il Grande Fratello 13, Andrea tornò negli studi di Uomini e Donne questa volta nelle vesti di tronista, ma la sua esperienza si chiuse con un nulla di fatto.

Andrea ammise di non aver provato il “colpo di fulmine” né per Sharon Bergonzi né per Valentina Rapisarda e abbandonò la trasmissione, ma quest’ultima decise di cercarlo fuori dal contesto televisivo.

I due si sono innamorati e sono stati insieme per due anni, prima di lasciarsi e proseguire per strade diverse.

In seguito Andrea ha avuto altre storie, tra cui quella con la modella e influencer super tatuata Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona.

Una volta tornato single, però, ha deciso di rimettersi in gioco nei panni di tentatore di Temptation Island e riesce a fare breccia nel cuore di Alessandra Sgolastra, fidanzata di Andrea Zenga.

La sua avventura a Temptation Island è stata apprezzata dal pubblico a tal punto da spingere la redazione di Uomini e Donne a sceglierlo di nuovo come tronista.

Nel 2018, tuttavia, Andrea siede sulla poltrona rossa appena Mara Fasone abbandona la trasmissione e sembra avere le idee chiare sin dall’inizio.

Il tronista seleziona le corteggiatrici e sceglie senza prima del tempo la corteggiatrice Arianna Cirrincione e i due escono dal programma insieme.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono una coppia e stanno progettando la loro vita insieme.

Andrea Cerioli: Tatuaggi

L’ex corteggiatore e tronista vanta diversi tatuaggi su tutto il corpo, tra cui spiccano un tribale sulla spalla destra, una rosa dei venti sul cuore e un tattoo con il volto della madre scomparsa.

Il suo corpo sta diventando una vera e propria opera d’arte che Andrea ama anche e soprattutto perché racconta gioie e dolori della sua vita.

Più volte su Instagram, l’ex gieffino ha difeso i suoi tatuaggi, affermando che “Si, Sono veri. Si, Hanno fatto male. No, Non me ne pentirò quando sarò vecchio”.