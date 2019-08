Chando Erik Luna sbugiarda Manila Gorio: “Smettila di mentire a tutti”

Chando Erik Luna ha deciso di vuotare il sacco sul suo profilo Instagram, raccontando tutte le bugie dette da Manila Gorio fino ad ora in merito alla loro finta storia d’amore e al futuro “matrimonio alla Mark Caltagirone”. Il modello spagnolo ha fatto mea culpa e ha ammesso di aver commesso anche lui degli errori.

“C’è una ragazza che usa il mio nome e le mie foto con lei per farsi pubblicità – ha spiegato Chando ai suoi follower -. Devo dire che non ho niente a che fare con lei. Non ho contatti da diverse settimane con lei e sta ancora postando foto. Non mi interessa vedere il mio nome accanto al suo né dal punto di vista professionale né personale. Il suo comportamento mi fa stare male. Tutti commettono errori e anch’io l’ho commesso, ma ora è troppo. Tutti conoscono quella persona. Non ho bisogno di scrivere il suo nome”.

Per poi aggiungere: “È molto difficile capire quanto possano essere affamati di fama le persone. Soprattutto quelli senza alcun talento particolare. Mi vergogno di aver fatto parte del mondo di questa persona per diversi mesi, ma non è mai troppo tardi per tornare indietro e dire stop! Sei davvero disgustosa!!!”.

Nei commenti l’ex fidanzato dell’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Grecia Colmenares, ha fatto intendere che racconterà tutta la verità a un magazine di cronaca rosa in merito al finto matrimonio, alla querelle con Irama, ecc. Chando ha poi sbugiardato Manila anche sullo scoop lanciato alcune settimane fa dal settimanale di gossip Novella 2000: “Non era Mykonos, ma Bari!”. Qualche giorno fa anche Giuseppe Candela di Dagospia ha sbugiardato la conduttrice tv pugliese: “Il problema è che non si tratta di una paparazzata, ma di un comunicato stampa ricevuto da diversi giornalisti con foto e testo a disposizione”. Dopo la giornalista e conduttrice tv Monica Setta, anche Chando ha annunciato che sporgerà denuncia nei confronti di Manila Gorio.

Intanto l’attivista per i diritti lgbt Michelle Delmiglio ha condiviso con i suoi follower di Instagram una chiacchierata con Chando, utilizzando queste parole: “Il castello è crollato, vorrei tanto ricredermi ma sarà molto dura. Ho sentito puzza di bruciato fin dall’inizio. Ringrazio questo meraviglioso ragazzo della fiducia riservatami”.

La finta storia di Manila e Chando

Per la verità erano in molti a non credere a questa pseudo storia d’amore lanciata diversi mesi fa dal quotidiano Il Giornale della famiglia Berlusconi.

Diversi mesi fa Chando e Manila Gorio erano stati infatti sbugiardati e “massacrati” in diretta tv a Domenica Live dal direttore dei settimanali di cronaca rosa Nuovo e Nuovo Tv Riccardo Signoretti e dal noto personaggio e opinionista tv Daniele Interrante.

Il direttore Riccardo Signoretti aveva smascherato in diretta tv e senza peli sulla lingua i due ospiti: “Per le vostre prime foto, chi ha chiamato i paparazzi tu o Chando? Perché io sono del mestiere – aveva attaccato il giornalista riferendosi a Manila Gorio -, e nessun paparazzo segue te o lui. Non ci spenderebbero neanche i cinque euro della benzina!!! Manila sono venti anni che tenti di uscire sui giornali!!!”. Manila aveva cercato di rispondere ma era stata sovrastata dagli altri opinionisti tv che avevano condiviso tutti la stessa opinione del direttore di Nuovo e Nuovo Tv. Signoretti aveva poi concluso il suo discorso con grande determinazione e tra gli applausi del pubblico e degli altri opinionisti tv: “Io da addetto ai lavori sostengo che questa sia una storia finta… una paparazzata costruita e mi chiedo se Grecia è vostra complice o seppur di apparire le siete passati sopra… perché sarebbe ancora peggio. Non si calpestano i sentimenti di una persona per una foto su un giornale”.

Redazione-iGossip