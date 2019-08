Chando Erik Luna è davvero adirato, deluso e sconcertato per le numerose indiscrezioni e falsi scoop emersi in queste ultime settimane. La scorsa settimana il modello, attore e video maker spagnolo ha fatto mea culpa sul suo profilo Instagram, ammettendo di aver commesso anche lui degli errori in merito alla finta storia d’amore con Manila Gorio, accusandola di sfruttare il suo nome e le foto con lei per farsi pubblicità e ha svelato tutte le bugie di questi mesi. Alcune ore fa Dagospia ha riportato le confidenze del chirurgo dei vip Giacomo Urtis: “Sono sconvolto. L’ex fidanzato di una transessuale e di una star delle telenovelas l’altra notte ha tentato di possedermi fisicamente. Sono riuscito a negarmi ma è stato difficile dirgli di no. Ora sono in uno stato di shock emotivo”. Sempre su Instagram Manila ha poi accusato Chando di averla tradita con Urtis. Noi abbiamo contattato l’ex fidanzato di Grecia Colmenares per saperne di più. Le sue dichiarazioni sono davvero sconvolgenti e devono far riflettere un po’ tutti.

Ciao Chando, hai letto le ultime dichiarazioni shock di Giacomo Urtis rilasciate a Dagospia?

Una colossale fake news. Non ci posso credere… assurdo. In queste ultime settimane sono stato in America. Sono davvero sconvolto e sconcertato! Tutto falso!

Come mai è emerso questo gossip?

Tutto parte da Manila, perché ho raccontato tutte le sue bugie su Instagram… è abbastanza chiaro. Questo è il prezzo che sto pagando per aver detto tutta la verità. Poi vorrei precisare un’altra cosa in merito alle “foto scoop” con Manila a Mykonos di alcune settimane fa: è tutto falso, io non sono mai stato in vita mia a Mykonos. L’ultima volta che sono stato in Grecia risale al 2014.

Che cosa vorresti aggiungere su questa questione?

La cosa che è davvero strana e incredibile è il modo in cui lavorano i giornalisti italiani… sono senza parole. Non verificano le fonti e non chiedono mai un’opinione alla controparte. Allucinante. Prendono tutto per buono e lanciano notizie o scoop senza fare controlli e senza il benché minimo rispetto della deontologia professionale. Quest’ultima fake news è allucinante e gravissima. Ora basta!

Vorresti prendere dei provvedimenti seri?

Sì, certo. Ho già dato mandato al mio avvocato per adire le vie legali nei confronti di Manila e Giacomo perché deve emergere tutta la verità, non in tv, ma direttamente in tribunale.

Redazione-iGossip