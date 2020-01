Chi è Daniele Dal Moro? Biografia, carriera e vita privata del tronista di Uomini e Donne

Chi è Daniele Dal Moro? Biografia, carriera e vita privata dell’ex gieffino e nuovo tronista di Uomini e Donne che prenderà il posto di Giulio Raselli sull’ambita poltrona rossa.

Daniele Dal Moro- foto instagram.com

Chi è Daniele Dal Moro? Biografia dell’ex gieffino

Daniele Dal Moro nasce a Verona il 4 luglio del 1990 e cresce in una famiglia piuttosto conosciuta: il padre è il deputato del PD Gian Pietro Dal Moro e la madre è imprenditrice.

Il ragazzo cresce in fretta e decide di andare a vivere da solo appena maggiorenne per studiare e conquistare la propria indipendenza.

Lui stesso si definisce un tipo appassionato, egocentrico e molto sicuro di sé con un grande interesse per lo sport, i viaggi e i videogames.

Daniele Dal Moro: Lavoro

Daniele Dal Moro lavora nel settore Marketing e Comunicazione dell’azienda di famiglia e ha aperto un’attività finanziaria insieme a un suo amico.

L’imprenditore non disdegna neanche il mondo del lavoro, visto gli scatti pubblicitari e le foto visibili sul suo account Instagram.

Daniele Dal Moro al Grande Fratello 16

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni – foto instagram.com

Daniele Dal Moro approda a Il Grande Ranch, un reality nel reality che gli ha permesso di conquistare un posto nella Casa portando a termine le attività quotidiane in un casale della campagna laziale.

La notorietà arriva con l’ingresso ufficiale all’edizione del Grande Fratello 16 guidata da Barbara D’Urso, tra qualche battuta infelice con Cristian Imparato e la relazione con la vincitrice dell’edizione Martina Nasoni.

I due concorrenti provano a mandare avanti la relazione anche al di fuori della Casa più spiata d’Italia, ma Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si ritrovano su binari diversi.

Daniele Dal Moro a Uomini e Donne

Daniele Dal Moro Instagram- foto instagram

Il terzo classificato al Grande Fratello 16 è stato presentato come tronista di Uomini e Donne al fianco di Sara Amira Shaimi e Carlo Pietropoli.

Il suo sguardo penetrante non è nuovo ai fan del programma, visto che l’ex gieffino ha sceso le scale per corteggiare Sonia Lorenzin. All’epoca, però, la tronista non percepì alcun feeling con lui.

Ora, archiviata la storia con la sua ex fidanzata, Daniele Dal Moro sembra voler sfruttare il people show di Maria De Filippi per voltare pagina e trovare la sua anima gemella.