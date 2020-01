Chi è Gemma Galgani? Biografia, lavoro e vita privata della dama del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato il pubblico del people show di Maria De Filippi e un po’ meno Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Gemma Galgani – foto instagram.com

Chi è Gemma Galgani? Data di nascita e biografia della dama torinese

Gemma Galgani è nata il 19 gennaio 1950 a Torino e ha nutrito per anni il sogno di diventare ballerina di danza classica.

Il sogno non si è avverato, ma la torinese ha conquistato un ruolo nel settore teatrale dirigendo il Teatro Alfieri e il Teatro Colosseo di Torino.

Il suo lavoro le ha permesso di conoscere molti personaggi del mondo teatrale, da Gigi Proietti a Walter Chiari.

La sua vita privata non è un mistero. Gemma si è sposata a 23 anni con un ragazzo di 19 anni, figlio di una famiglia benestante.

Da quanto dichiarato dalla dama a Di Più Tv, tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma il matrimonio è terminato a causa della gelosia possessiva del giovane e dello spirito indipendente di lei.

Gemma Galgani non ha una figlia o un figlio da altre relazioni e non si è più sposata, anche se continua a credere nel vero Amore e a cercarlo a Uomini e Donne.

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani a Uomini e Donne- foto instagram.com

Gemma Galgani arriva a Uomini e Donne molti anni fa, facendosi conoscere per la sua eleganza e la sua sensibilità.

La dama si è mostrata una donna pronta a tutto in nome dell’Amore prima con Ennio, poi con Remo e infine con Paolo.

Ben presto, però, Gemma incontra Giorgio Manetti, l’uomo che le ha fatto credere di nuovo nell’Amore anima e cuore.

La storia tra Gemma e Giorgio è stata colorata da corteggiamenti, battibecchi e incomprensioni, ma è finita sotto i riflettori con un po’ di risentimento.

Gemma prova a ricominciare con Marco Firpo , ma anche con lui la storia non riesce a decollare fuori dallo studio di Canale 5.

La torinese inizia a conoscere Rocco Fredella. La conoscenza tra i due colleziona litigi e incomprensioni, tanto che il cavaliere lascia il parterre.

Gemma Galgani a Uomini e Donne 2019-2020 ha conosciuto prima Jean Pierre Sanseverino e poi Juan Luis Ciano. Eppure nessuna delle due conoscenze è andata avanti.

Insomma sembra proprio che l’età per Gemma Galgani di Uomini e Donne e le delusioni non costituiscano motivi validi per non credere più nell’Amore.

Gemma Galgani e Tina Cipollari

Gemma Galgani in studio – foto instagram.com

Gemma Galgani oggi cerca ancora l’amore a Uomini e Donne, ma è costretta a scontrarsi con Tina Cipollari.

La bionda opinionista ha espresso più volte la sua perplessità sulle reali motivazioni che spingono la dama torinese a sedersi nel parterre femminile.

Non c’è puntata che Tina non faccia notare qualcosa di Gemma e che le due non discutano animatamente, dando vita a gags divertenti e botta e risposta al vetriolo.

Gemma Galgani: Lavoro

Massimo Lopez e Gemma Galgani- foto instagram.com

Gemma Galgani ha lavorato come direttrice del Teatro Alfieri per ben 12 anni per poi passare alla gestione del Teatro Colosseo.

Il people show di Maria De Filippi le ha regalato una grande popolarità e la dama torinese ha iniziato a lavorare anche nel mondo dello spettacolo.

Chi non ricorda La lettera che non ti ho mai scritto? Gemma ha conquistato la prima serata con uno speciale sulla sua storia con Giorgio Manetti.

Oltre a essere stata ospite del salotto di Barbara d’Urso, Gemma ha assunto il ruolo di consigliera della sua amica Ida Platano durante l’edizione di Temptation Island e ha intrapreso la strada della conduzione con il programma Giortì insieme a Giulia De Lellis.

Gemma Galgani: Instagram

Gemma Galgani a Milano- foto instagram.com

Gemma Galgani è attiva su Instagram e Facebook, collezionando sempre più consensi tra i fan di Uomini e Donne e non.

La direttrice di teatro condivide istanti della sua vita quotidiana, scene della sua esperienza in studio e massime di vita. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta oltre 333mila followers.