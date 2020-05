Chi è Nicola Vivarelli alias Sirius? Biografia, lavoro e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha sollevato polemiche per via dell’interesse dimostrato nei confronti di Gemma Galgani.

Nicola Vivarelli- foto instagram.com

Chi è Nicola Vivarelli alias Sirius? Biografia e vita privata

Nicola Vivarelli è nato il 1994 e vive a Forte dei Marmi, ma non si hanno informazioni più dettagliate sulle sue origini.

Il ragazzo ha studiato presso l’Istituto Tecnico Nautico di Viareggio e nel 2014 si è trasferito a Londra per qualche mese prima di iniziare a lavorare presso la Carnival Cruise Line in qualità di terzo ufficiale.

Non abbiamo informazioni dettagliate riguardanti la sua vita privata, ma sembra che Nicola sia legato alla madre (Luisella Del Freo).

Quello che sappiamo della sua vita sentimentale ci arriva dalle parole di Chiara Vannucci, un’ex fidanzata di Nicola.

La ragazza ha rivelato di aver vissuto una relazione di quattro anni con il neo corteggiatore di Gemma e di averlo trovato molto immaturo.

Nicola Vivarelli: Lavoro

Nicola Vivarelli- foto instagram.com

Nicola Vivarelli ha intrapreso la carriera nella Marina mercantile e lavora come terzo ufficiale sulle navi da crociera Carnival Cruise Line.

In realtà la voglia di solcare i mari è nata sin dai suoi primi anni di vita a seguito della profonda ammirazione che prova per il padre.

Il ragazzo ha ampliato i propri orizzonti lavorativi lavorando con l’agenzia Social Art Agency come modello e promoter per alcuni marchi.

L’agenzia di modelli e influencer, però, si è dissociata dalla partecipazione di Nicola a Uomini e Donne: “Gliel’abbiamo chiesto noi di modificare la bio di Instagram quando abbiamo cominciato a ricevere i messaggi di chi sosteneva che ci fosse l’agenzia dietro la decisione di corteggiare Gemma. Non è vero, non sapevamo che sarebbe andato a Uomini e Donne. È una cosa che ha scelto di fare Nicola da solo”.

Nicola Vivarelli a Uomini e Donne

Nicola Vivarelli a Uomini e Donne- foto instagram.com

Nicola Vivarelli entra a far parte del people show pomeridiano di Maria De Filippi per corteggiare la veterana Gemma Galgani.

Il ragazzo è entrato in contatto con la dama torinese durante il format social di Uomini e Donne scrivendole sotto lo pseudonimo di Sirius.

Gemma è rimasta affascinata dal corteggiamento di Sirius, ma è rimasta all’oscuro dell’età del pretendente fino al suo ingresso in studio durante la ripresa delle registrazioni del programma.

La giovane età di Nicola ha sollevato diversi dubbi e polemiche, specialmente perché la dama torinese ha deciso di proseguire la conoscenza con lui.

“Il motivo per cui sto corteggiando Gemma? Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma” ha detto Nicola.

Il pubblico di Uomini e Donne è rimasto basito dalla scoperta della vera identità di Sirius e c’è chi crede che il ragazzo ambisca alla popolarità.

Nicola Vivarelli: Instagram

Nicola Vivarelli- foto instagram.com

Nicola Vivarelli è attivo sui social e in particolare il suo profilo Instagram vanta un gran numero di fan che promette di aumentare con la partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le sue foto più apprezzate ci sono quelle che lo ritraggono in divisa e quelle che lo immortalano nelle pose da fotomodello.