Chi è Simone Virdis? Biografia e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha attirato pareri contrastanti.

Simone Virdis- foto instagram.com

Simone Virdis chi è? Età e vita privata dell’ex tentatore di Temptation Island

Simone Virdis è nato il 17 aprile del 1982 a Tradate (provincia di Varese) e sin da bambino ha mostrato grande interesse per lo sport.

Della sua vita privata non si sa molto, fatta eccezione per il fatto che la sua precedente relazione l’ha reso padre di Thomas Martin.

Il cavaliere del trono over è un imprenditore nel settore dei locali notturni e proprietario di un locale chiamato Mama Cafè a Tradate.

A quanto pare sa gestire il lavoro, gli impegni di padre e le sue innumerevoli passioni: Simone Virdis ama il motocross e la palestra.

Simone Virdis da Temptation Island a Uomini e Donne

Simone Virdis a Uomini e Donne- foto instagram.com

Non è un volto nuovo del piccolo schermo. Ha partecipato come tentatore di Temptation Island Vip 2019. Subito dopo, però, Simone Virdis arriva a Uomini e Donne per trovare l’Amore.

“Spero di conoscere la persona giusta ma ho paura di soffrire come mi è accaduto in passato”, ha dichiarato in un intervista al magazine del programma di Maria De Filippi.

Il cavaliere ha avuto solo due storie importanti e a sofferto molto in amore e questo condiziona le sue conoscenze.

All’interno del parterre ha conosciuto Valentina Autiero, Valentina Fabri, Veronica Ursida e Diana Caruso, ma non sembra sia arrivata ancora la donna giusta per lui.

Simone Virdis: Instagram

Simone Virdis con il figlio- foto instagram.com

Simone Virdis è molto attivo sui social e su Instagram vanta oltre 12 mila followers che sembrano apprezzare le foto della sua vita di tutti i giorni.

Tra le foto con più like ci sono quelle con il figlio e quelle in cui l’uomo mostra i suoi tatuaggi sul corpo (scritta Thomas Martin, decorazioni e altro ancora).