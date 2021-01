Alessio Lo Passo risponde a Francesco Chiofalo: “Se oltre ai muscoli avessi di meglio da mostrare saresti da un pezzo su Onlyfans”

Alessio Lo Passo ha replicato al durissimo attacco social di Francesco Chiofalo sui vip uomini presenti su Onlyfans in un’intervista rilasciata al nostro sito iGossip.it. L’ex concorrente di Temptation Island ha scritto su Instagram Story che i vip uomini sbarcati su Onlyfans sono poveri falliti e disperati! Noi abbiamo chiesto un commento proprio all’imprenditore, ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessio Lo Passo, che è approdato sul noto servizio di intrattenimento proprio di recente insieme con la sua fidanzata, la sensuale influencer Federica Pacela. Questo e tanto altro ancora subito dopo il salto!

Bentornato Alessio Lo Passo su iGossip.it. Un nuovo amore in corso con Federica Pacela e il debutto su Onlyfans… Come ti è venuta questa idea? È vero che te l’abbia suggerita proprio la tua nuova fidanzata?

No, non è vero. L’idea è venuta a me, seguendo lei. Da che stiamo insieme, a parte le sessioni di posa con fotografi professionisti, sono io che ritraggo Federica. Ho pensato a quante richieste di fotografie un poco “oltre” io abbia ricevuto negli anni e mi sono detto: perché no? Avevo già posato nudo. Se a qualcuno piace guardarmi non ci vedo proprio nulla di male. Tra l’altro Onlyfans è severamente regolamentato, quindi è un contesto protetto. Siamo tra adulti: maggiorenni e vaccinati. Nessuna offesa al senso del pudore di nessuno e nessun obbligo a sbirciare.

Non siete gelosi l’uno dell’altra? Nemmeno in questa fase iniziale del vostro rapporto?

Lo siamo un poco troppo, invece, ma non in questo senso. Posare poco vestiti – o per nulla – è solo lavoro. Per me come per lei. In pubblico invece notiamo la minima occhiata rivolta all’uno o all’altra. È un altro mondo, un altro modo.

La vostra nudità “pubblica” vi condiziona nella vita di tutti i giorni?

Affatto.



Come ha accolto Federica l’idea che anche tu fossi su Onlyfans?

Ci aiutiamo a vicenda. Capisco che a molti possa apparire strano, ma lo ribadisco: per noi si tratta veramente solo di lavoro.

Cosa pensi del fatto che molti giudichino squalificante posare nudi?

Se non si vogliono vedere immagini di nudo se ne può fare a meno: basta evitare certe pagine web. Chi andrebbe mai in una spiaggia per nudisti solo per sedersi e disprezzare ciò che vede? Verrebbe allontanato. Se si capita per caso su una determinata spiaggia (o pagina, se parliamo di web) e non si apprezza, si va via: nessuno verrà mai rincorso. Quando invece si cercano certe pagine per poi scandalizzarsi ed erigersi a moralizzatori, con giudizi severi e magari con l’offesa, allora deve esserci un problema: come minimo si ha la necessità di sentirsi migliori e di imporre la propria presunta morale agli altri.

Sui social, la moda del disprezzo per far capire di essere fatti di “un’altra pasta” denota ovunque un forte malessere. Se sei fatto di un’altra pasta cosa ci fai sul profilo di una donna o di un uomo nudi? Salvi il mondo? Con l’odio, magari…? Ognuno ha le sue debolezze: c’è chi vuole guardare e guarda, senza sensi di colpa, senza sentirsi umiliato o umiliare il prossimo, e chi per sentirsi autorizzato a guardare deve fingersi scandalizzato e magari sparare cattiverie.

A proposito di spiagge: c’è chi ha scritto che Onlyfans sia l’ultima spiaggia per “finti vip” alla deriva. Che ne pensi?

Questa cosa dei vip è ormai ridicola e io non sono mai stato un “vip”: sono solo una persona conosciuta in certi ambienti che hanno a che fare con Uomini e Donne. Finito. Comunque, a me le spiagge piacciono: se poi si trattasse dell’ultima… perché sprecarla?

A tal proposito Francesco Chiofalo ha scritto su Instagram Story che i vip uomini che sono su Onlyfans sono “poveri falliti e disperati”. Come replichi a questo durissimo attacco social?

Ma Chiofalo chi? Quello che ha dato una svolta epocale all’informazione planetaria parlando del suo interessantissimo trapianto di barba? Incredibile a volte da che pulpito arrivino le prediche… Pure “Lenticchio” potrebbe andare a lavorare, invece di limitarsi a consigliarlo agli altri mentre fa la comare campando di pettegolezzi… Vorrei dirgli che molti di coloro che mostrano il sedere non spettacolizzerebbero mai una malattia, come invece lui ha fatto. Sono molto contento che sia vivo e che si sia ripreso bene al punto da ricominciare ad essere il solito superficiale esibizionista. Se oltre ai muscoli avesse diciamo di meglio da mostrare, uno come Chiofalo su Onlyfans ci sarebbe da un pezzo.