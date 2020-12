Calendario 2021 di Federica Pacela: il video del bollente backstage

Calendario 2021 di Federica Pacela è disponibile a partire da oggi sia online sia in versione cartacea in edizione limitata. Una delle influencer più seguite, cliccate, popolari e ammirate d’Italia infiamma il nuovo anno con un almanacco piccante e bollente che porta la firma del fotografo Silvio Tamberi. Il 2020 si chiude davvero in bellezza per Federica Pacela.

Federica Pacela fotografata da Silvio Tamberi – Foto: Facebook

Federica Pacela è in love da pochi mesi con l’ex tronista di Uomini e Donne e imprenditore Alessio Lo Passo e ha posato per questo bollente calendario 2021. È stato proprio l’influencer, modello e imprenditore Alessio Lo Passo a ufficializzare la liaison con Federica Pacela durante una recente intervista rilasciata proprio al nostro sito di cronaca rosa.

Ora l’ex concorrente del programma “Ex on the beach“, andato in onda su MTV e condotto dalla celebre cantante, socialite ed ereditiera Elettra Lamborghini, è davvero entusiasta e felice del suo calendario 2021 in cui appare sensuale più che mai e con una inedita e morbida femminilità. Sulla nota piattaforma digitale YouTube è stato pubblicato anche il backstage del suo calendario, che vi invitiamo a guardarlo poiché è davvero sexy.

Dodici mesi caldi e bollenti in compagnia della bellissima e simpaticissima influencer Federica Pacela. Auguri!