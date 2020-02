Daniele Pompili elogia Paola Caruso e critica Moreno Merlo e Floriana Secondi [INTERVISTA]

View this post on Instagram

Ho appena visto che hanno mandato in onda a pomeriggio 5 un video dove discuto con Floriana in maniera accesa rispetto a qjando ero in trasmissione a @domenicalive , visto che era una fascia pomeridiana e molte cose non si potevano dire , mi sono limitato a chiedere scusa ed a non rispondere più di tanto alle provocazioni di Flo , voglio precisare che domenica in trasmissione io ero pacato e non remissivo come molti pensavano perché i miei propositi erano buoni perché ti voglio bene @floriana_secondi_real nonostante tutto , però fuori dagli studi Mediaset ti ho detto cosa pensavo e li è scoppiata la lite che manderanno in onda come annunciato da @barbaracarmelitadurso integralmente a @domenicalive , vedremo che accadrà poi…. darò tutte le mie spiegazioni Flori questa è una promessa io ti riconquisterò !!