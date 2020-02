Quanto ne sappiamo di piegaciglia riscaldato?

Il piegaciglia può essere difficile da usare per le meno esperte, ma promette ciglia incurvate e sguardo da cerbiatto. Scopriamo il piegaciglia riscaldato!

Piegaciglia a pettine- foto groupon.ae

Non tutti i piegaciglia sono uguali e sapere come scegliere il modello più giusto per le proprie esigenze può fare la differenza.

Conoscere tutto quello che c’è da sapere sul modello scelto e su come usare il piegaciglia può risolvere molti quesiti e allontanare tutti i dubbi.

Certo è possibile piegare le ciglia anche senza piegaciglia con risultati anche piuttosto buoni, ma non si riesce a raggiungere lo stesso livello di piegamento delle ciglia.

Piegaciglia riscaldato

Il piegaciglia riscaldato può essere l’alternativa semplice e veloce da usare al piegaciglia a pinza tradizionale, il timore di moltissime make-up addicted.

Questo tipo di piegaciglia promette di incurvare le ciglia e aprire lo sguardo in un solo gesto, specialmente se viene utilizzato su occhi piccoli e ciglia corte.

È possibile scegliere tra piegaciglia riscaldati a forma di pinza che richiedono di premere sulle ciglia e piegaciglia a pettine che replica le modalità di utilizzo del mascara.

In generale, però, è preferibile fare un po’ di pratica con il piegaciglia tradizionale prima di passare a un modello riscaldato per evitare di avvicinare un oggetto più o meno caldo all’occhio senza sapere come usarlo.

3 consigli per usare il piegaciglia riscaldato

Ciglia lunghe e incurvate e sguardo accattivante. È questo che il piegaciglia riscaldato promette a tutte le make-up addicted, dalle giovanissime alle più mature. Ma come usarlo?

Ciglia

Prima di usare il piegaciglia riscaldato è necessario lavare e asciugare accuratamente gli occhi per evitare che lo sporco attenti alla salute delle ciglia e che l’umidità comprometta l’incurvatura.

Temperatura

La temperatura deve essere mantenuta in un range che permetta di incurvare le ciglia senza bruciarle e/o danneggiarle. È sempre meglio testarla con le dita prima di usare il piegaciglia riscaldato.

Applicazione

Il piegaciglia riscaldato si utilizza più o meno come quello classico, ma per un risultato ottimale è meglio spostarlo su e giù fino a raggiungere la radice delle ciglia ed evitare di tirare troppo verso il basso.

L’uso abituale, la scarsa manualità e qualche distrazione possono rovinare le ciglia e per questo è meglio non usare questo segreto di bellezza quotidianamente.