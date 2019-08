Ogni accessorio del guardaroba può fare la differenza nel look, e il cappello non fa differenza. Scopriamo insieme come abbinare il make-up ai cappelli per essere impeccabili!

Non dobbiamo meravigliarci se parliamo di come abbinare il make-up ai cappelli, visto quanto scoperto sul trucco per chi porta gli occhiali e su come truccarsi con frangia e occhiali.

I cappelli possono modificare la percezione del viso e trasformare il look, proprio come fanno gli occhiali (da sole e da vista) e la frangia.

Come abbinare il make-up ai cappelli

I cappelli sanno “rubare” la scena a qualsiasi altro accessorio, sia durante la stagione più fredda che nei mesi più caldi. Basta scegliere un colore diverso o un modello ricco di dettagli per creare un look differente!

Va da sé che imparare ad abbinare il make-up ai cappelli è importante per armonizzare il trucco con il look ed essere perfette.

Ovviamente le linee guida sono importanti per sapere sempre e comunque cosa fare, ma tutto deve sapersi declinare allo stile e al carattere personale perché solo così ci si può sentire davvero a proprio agio.

Non ci resta che scoprire qualche idea su come abbinare il make-up ai cappelli e iniziare a sperimentare!

Trucco discreto

Un cappello con tinte scure richiede un trucco più discreto realizzato con ombretti cremosi e nude e rossetti dalle nuance neutre ma luminose.

Vale la stessa regola per le make-up addicted che amano il look total black: le nuance chiare e luminose devono smorzare l’accento aggressivo del look.

Trucco strong

Un make-up strong con toni eccentrici e giochi di contrasto può essere un valido alleato quando si indossa un cappello da cavallerizza. Perché? Sottolinea lo sguardo anche se la visiera del cappello tenta di coprirlo.

Trucco vintage

Il trucco vintage deve essere sfoggiato in pieno mood di un cappello anni ’20, magari puntando su un eyeliner nero e un rossetto rosso intenso.

Trucco bonne mine

Un trucco con effetto bonne mine sulle guance e labbra nude o colorate ma rigorosamente luminose risulta perfetto quando si indossano i cappelli più invernali con pelliccia o lana.

Myriam