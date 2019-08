Come abbinare il make-up al colore dell’abito è una questione che torna ogni volta che si indossa qualcosa che esce dalla comfort zone. Scopriamo come abbinare il trucco agli abiti corallo!

Non basta scegliere il rossetto corallo giusto per dire di aver realizzato un make-up perfetto per un abito color corallo.

Il corallo è un colore che sta bene proprio a tutte, dalle make-up addicted più giovani a quelle più mature.

Eppure la raffinatezza del rosso corallo che vira verso i toni dell’arancio rischia di perdersi a causa di un make-up sbagliato.

Come abbinare il trucco agli abiti corallo

Il make-up giusto può rendere giustizia all’eleganza del color corallo, regalando un aspetto raffinato adatto a ogni occasione. E allora come abbinare il trucco agli abiti corallo?

Make-up naturale

Quando si indossa un abito color corallo si può optare per un make-up naturale con base omogenea e moderata e focus sulle ciglia.

In questo caso è meglio abbandonare strati e strati di fondotinta e primer e procedere con un po’ di correttore sulle imperfezioni, un po’ di BB Cream e un velo di blush albicocca sulle guance.

Per completare il make-up naturale è necessario definire le sopracciglia senza esagerare e applicare una quantità generosa di mascara nero sulle ciglia.

Trucco occhi metallico

Le make-up addicted più audaci possono puntare tutto sul make-up occhi abbinando l’abito arancione a ombretti metallici.

È sufficiente applicare un ombretto rosa pesca metallizzato su tutta la palpebra e un ombretto marrone lungo la piega dell’occhio e sfumare. In più si può procedere sul bordo esterno con un ombretto bordeaux scuro.

Il trucco risulterà ancora più scintillante aggiungendo glitter color oro in prossimità dell’angolo interno dell’occhio.

In alternativa si può optare per un make-up golden che dona luminosità e brillantezza allo sguardo e all’intero outfit.

Tutto può essere completato usando una matita nera o un eyeliner sopra le ciglia e applicando un bel po’ di mascara.

Rossetto corallo

Chiaramente è possibile puntare tutto sulle labbra, creando un make-up labbra in pieno mood con l’abito. Basta scegliere il rossetto corallo giusto per tingere le labbra di un corallo vivo che attira l’attenzione e completa l’outfit.

Myriam