Qualche follia beauty è concessa a tutte un po’ per cambiare look e un po’ per trovare la propria identità. Capelli rosa, bianchi, blu o verdi! Oggi scopriamo come truccarsi con i capelli colorati.

La moda di colorare i capelli impazza da diversi anni, regalando un carattere extra e un look originale alle giovanissime e alle donne meno giovani.

Le make-up addicted devono saper ad assecondare le follie beauty scegliendo colori e abbinamenti in linea con tutto il resto.

D’altronde non è una vera e propria novità per noi, considerando quanto abbiamo scoperto su come truccarsi con i capelli rosa o i capelli bianchi.

Come truccarsi con i capelli colorati

Il make-up deve essere valutato in ogni sfaccettatura, dal colore del rossetto alla palette occhi fino alle tecniche. Come truccarsi con i capelli colorati?

Capelli rosa

Come già spiegato in precedenza, le pink lady devono prendere in considerazione il sottotono e la nuance di rosa dei capelli.

Possono evidenziare le labbra con rossetti fucsia, usare fard luminosi e optare per un make-up nude o oppure puntare su smokey eyes classici e labbra nude.

Tutte coloro che non vogliono rinunciare a un trucco in mood possono optare per le tonalità di rosa simili alle sfumature dei capelli.

Capelli viola

Chi sfoggia una chioma viola può optare per un look nude e un rossetto vibrante dai toni violacei o uno smokey eyes classico con una punta di viola e labbra nude. La parola d’ordine è osare!

Capelli blu

Le make-up addicted con la chioma blu possono scegliere per un trucco naturale e un rossetto bordeaux oppure puntare su un eyeliner scenografico e un look piuttosto neutro.

Capelli turchesi

Quando i capelli si accendono di turchese allora è il caso di spingere sull’acceleratore e indossare un mascara volumizzante, un blush chiaro e un rossetto rosso vivo.

Chi vuole un look un po’ più sofisticato, nonostante la scelta audace, può rifugiarsi in un make-up nude dagli occhi alle labbra.

Capelli grigi

Possiamo riassumere quanto detto nell’articolo dedicato alle amanti dei capelli bianchi o grigi dicendo che è preferibile optare per un make-up colorato e definito.

In questo senso bisogna puntare su un rossetto di un colore intenso oppure un make-up occhi delicato ma che non passa inosservato. Via libera al mascara!

Capelli albicocca

I capelli color albicocca presentano delle sfumature calde e particolare che possono essere esaltati da un make-up dai toni caldi (pesca, oro, bronzo e rosa).

È sufficiente puntare su labbra e blush colorati, applicare un filo di mascara e mantenere un make-up occhi delicato per creare un look che sta bene proprio a tutte le make-up addicted con i capelli albicocca.

Capelli rossi

Il trucco deve sapersi abbinare perfettamente al carattere dei capelli rossi: rossetto rosso o arancio in presenza di capelli color carota, rosso luminoso con capelli ramati e rosso più freddo con capelli rosso amarena.

Per quanto riguarda il make-up occhi, invece, è meglio optare per ombretti dalle tinte nude, verdi o dorate che ben si accompagnano a ogni sfumatura di rosso dei capelli.

Myriam