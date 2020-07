Come illuminare lo sguardo con l’ombretto argento

Illuminare lo sguardo è la parola d’ordine di molte donne, anche se spesso tendono a esagerare. Scopriamo il potenziale dell’ombretto argento!

Argento- foto pixabay.com

Le make-up addicted cercano in tutti i modi di illuminare lo sguardo, dal make-up effetto specchio al punto luce sotto gli occhi fino alle ciglia finte con LED.

Per raggiungere l’obiettivo, però, si tende a esagerare con il trucco e a scivolare in errori grossolani di make-up.

Fortunatamente esistono alcuni trucchetti per illuminare lo sguardo senza eccedere, primo tra tutti l’utilizzo dell’ombretto argento.

Ombretto argento

L’ombretto argento shimmer è uno di quei colori metallizzati che promette di illuminare lo sguardo senza troppi sforzi.

Il punto di forza di questo ombretto illuminante dalle tinte grigie è il suo finish iridescente che fa brillare gli occhi e illumina lo sguardo.

Da una parte il colore argento permette di aprire l’occhio mentre dall’altra parte il finish iridescente dona un tocco di luce.

Questo ombretto luminoso promette di illuminare anche gli occhi più stanchi con poche e semplici mosse. Nulla di troppo laborioso.

Come illuminare lo sguardo

L’ombretto argento illumina lo sguardo dicendo addio ad abbinamenti più o meno improbabili e a tecniche un po’ più impegnative.

La prima cosa da fare è realizzare la base trucco come al solito (fondotinta preferito e correttore sul contorno occhi).

A questo punto è necessario applicare il primer (meglio se iridescente) lungo la palpebra mobile e stendere l’ombretto argento shimmer, partendo dal centro e procedendo verso l’esterno.

In ultimo, ma non per importanza, bisogna applicare una dose generosa di mascara nero per definire le ciglia e completare il make-up.

Se si vuole ottenere un effetto extra-luminoso allora si può creare un punto luce nell’angolo interno dell’occhio con un ombretto argento leggermente più chiaro.

A chi sta bene?

L’ombretto argento dal finish iridescente è un cosmetico molto democratico, visto che sta bene proprio a tutte a prescindere dal colore degli occhi e dall’incarnato.

Dalle nuance più chiare alle tonalità più scure, infatti, questo ombretto shimmer promette di diventare protagonista di ogni make-up.

In effetti l’ombretto silver iridescente promette di dare un tocco di luce freddo anche all’interno di qualsiasi combinazione. Basta applicarlo nell’angolo interno dell’occhio oppure lungo la rima ciliare inferiore.