Le ciglia incurvate rappresentano un’arma di seduzione a cui difficilmente le make-up addicted rinunciano. Ma è possibile piegare le ciglia senza piegaciglia?

Iniziamo col dire che il piegaciglia è uno strumento che regala ciglia incurvate e apre lo sguardo come nessun paio di ciglia finte o mascara allungante può fare.

Il problema è che una scarsa manualità e qualche piccola distrazione possono rovinare le ciglia e mettere in condizioni di ricorrere a trattamenti e altri accorgimenti.

Fortunatamente è possibile piegare le ciglia senza piegaciglia e non rinunciare a ciglia curate e make-up impeccabile.

Come piegare le ciglia senza piegaciglia

Le make-up addicted possono sfruttare metodi alternative per piegare le ciglia e avere lo sguardo da cerbiatto tanto desiderato.

Non ci resta che scoprire come piegare le ciglia senza piegaciglia e riservare l’accessorio soltanto nelle occasioni speciali.

Polpastrelli riscaldati

Forse per qualcuna sembrerà strano, ma un po’ di calore può modellare le ciglia e risolvere la situazione senza l’aiuto del piegaciglia.

Tutto quello che bisogna fare è riscaldare le punte delle dita, premere i polpastrelli sulle ciglia per 10-15 secondi e incurvare dolcemente le ciglia prima di passare il mascara.

Cucchiaio caldo

Il metodo del cucchiaio caldo è uno dei più apprezzati per incurvare le ciglia in modo facile e veloce e soprattutto senza piegaciglia.

È sufficiente scaldare il cucchiaio con il phon, posizionare il bordo curvo sopra le ciglia superiori e il dorso contro la palpebra, fare pressione con le dita sulle ciglia e spostare l’inedito piegaciglia lungo l’arcata.

Cotton fioc e mascara

Un altro modo per piegare le ciglia senza piegaciglia è quello di usare un cotton fioc e il mascara, meglio se waterproof.

Non bisogna far altro che applicare il mascara, mettere la parte di plastica del cotton fioc in orizzontale lungo l’attaccatura delle ciglia, mantenerlo così per 30 secondi e aspettare l’asciugatura del mascara.

A questo punto è necessario prendere il phon, impostarlo a una temperatura bassa, posizionarlo a 20 cm di distanza e fissare il tutto.

Gel di Aloe Vera

Il gel di Aloe Vera può trasformarsi in un metodo alternativo per incurvare le ciglia e mantenere il risultato più a lungo.

In questo caso è sufficiente prelevare un po’ di gel, strofinarlo tra medio e pollice, chiudere le ciglia tra le dita e applicarlo spingendo verso l’alto fino alla completa asciugatura.

Per mantenere il risultato è possibile usare il phon a una temperatura bassa e ad almeno 15 cm di distanza. Poi via libera al mascara!

Myriam