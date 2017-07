Rossetti a lunga durata per labbra a prova di bacio

Un rossetto a lunga durata permette di evitare spiacevoli inconvenienti di bellezza: prodotto su bicchieri e tovaglioli, lipstick sbavato o rossetto sui denti. Senza un prodotto di qualità tutte le operazioni di applicazione meticolosa cadrebbero nel vuoto.

Eppure non si tratta di una novità. I rossetti a lunga durata o rossetti indelebili fecero il loro ingresso nel 1927, quando il chimico francese Paul Baudecroux ideò Rouge Baiser, un rossetto nato per durare più a lungo sulle labbra. Da quel momento in poi, le case cosmetiche hanno elaborato prodotti performanti in grado di donare le tanto desiderate labbra a prova di bacio.

Avere cura di abbinare le nuance del make-up e mettere in atto qualsiasi trucco non sono sufficienti per assicurarsi un make-up perfetto. Un rossetto a lunga durata permette di assicurare alle labbra un trucco perfetto durante tutta la giornata.

Rossetti a lunga durata: qualche consiglio …

Prima di applicare il rossetto a lunga tenuta, è preferibile stendere un idratante per labbra, disegnare i contorni e riempire le labbra, magari passando in un secondo momento un rossetto dalla tonalità più intensa in grado di accendere di colore le labbra.

È possibile accrescere ulteriormente la durata del rossetto indelebile. Come?

Tracciare il contorno delle bocca con una matita specifica per labbra di una tonalità neutra non troppo diversa dal colore del rossetto scelto.

Disegnare il contorno in modo da correggere eventuali imperfezioni (linea leggermente più esterna alle labbra per ingrandirle e linea leggermente all’interno per rimpicciolirle).

Applicare il rossetto con un pennellino per ottenere un risultato più preciso.

Prendere un fazzolettino di carta, dividerlo in veli e utilizzarne soltanto uno per appoggiarvi le labbra chiuse ed eliminare così gli eccessi di prodotto.

Prendere la cipria compatta e opaca e stenderla con un pennello di grosse dimensioni sulle labbra chiuse sulle quali si è lasciato il velo di fazzoletto.

Uno stratagemma molto utilizzato è quello di passare sopra le labbra un gloss per conferire un effetto lucente ai rossetti a lunga tenuta, noti anche per la loro opacità. Le labbra saranno brillanti!

Quello che bisogna fare è scegliere uno dei tantissimi rossetti a lunga durata presenti in commercio, provando colori, tonalità e texture differenti e affidarsi alla composizione del prodotto per ottenere i risultati sperati e labbra ben idratate, senza dimenticare i trucchetti sopra indicati.