Sappiamo davvero come truccare gli occhi cangianti?

La scelta dei colori per trucco occhi aiuta a valorizzare lo sguardo e costruire un make-up impeccabile. Ma come truccare gli occhi cangianti?

Occhi cangianti- foto pixabay.com

Per qualcuno gli occhi cangianti sono una pura “invenzione” mentre per altri sono un dono da mettere in mostra. La verità sta nel mezzo.

Se è vero che di fatto non esistono gli occhi cangianti (almeno non in senso stretto) allora è innegabile che il colore degli occhi riesca a cambiare a seconda di particolari condizioni.

L’iride è preposto alla regolazione della quantità di luce che penetra all’interno dell’occhio in modo da proteggerlo dai danni provocati dai raggi UV.

Il meccanismo di difesa non solo dilata o restringe la pupilla a seconda dell’intensità della luce, ma varia la tonalità del colore degli occhi.

Insomma il colore degli occhi resta lo stesso nel corso della vita (fatta eccezione per i neonati), ma appare diverso a livello ottico in base alla luce.

A cambiare non è il colore in senso stretto, ma l’effetto del cambiamento delle condizioni ambientali sulle varie tonalità dell’iride.

Consigli per truccare gli occhi cangianti

Gli occhi di varie tonalità del blu, verde, marrone e grigio sembrano cambiare sfumature a seconda delle condizioni di luce.

In questo senso sapere come truccare gli occhi cangianti consente di avere un make-up passe-partout in grado di valorizzare lo sguardo anche quando “cambia” tonalità.

Non servono grandi abilità per riuscire a truccare gli occhi cangianti alla perfezione, ma qualche piccolo accorgimento può davvero fare la differenza.

Per esempio in caso di iridi nocciola con sfumature gialle è preferibile orientarsi sui colori blu e viola in modo da esaltare le sfumature o sull’argento per valorizzare il marrone.

E ancora, sarebbe meglio scegliere trucchi rosa, viola, rosso e arancione se si decide di valorizzare la componente verde dell’occhio.

Quando si tratta di occhi cangianti cerulei che cambiano dal verde al ghiaccio, invece, sarebbe indicato restare sul naturale o sui toni del marrone oppure osare con uno smokey eyes classico (nero e grigio).

Per trovare il giusto make-up per gli occhi cangianti occorre sperimentare, magari stabilendo a priori se si desidera dare risalto al colore primario o alle sfumature dell’iride.