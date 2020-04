Tutto quello che c’è da sapere sull’ombretto arancione

L’ombretto arancione realizza un effetto deciso ed eccentrico anche quando si tratta di make-up basic. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo ombretto vitaminico.

Ombretto arancio- foto koshaly.com

Forse l’ombretto arancione, così come quello giallo, non è la prima scelta delle make-up addicted, tuttavia è un cosmetico dal grande potenziale.

Questo ombretto può essere sfruttato in vari modi oltre all’uso in relazione agli abiti arancio o in abbinamento al colore degli occhi.

A chi sta bene l’ombretto arancione?

Prima di capire come usare l’ombretto arancione è bene farsi un’idea di chi può indossarlo al meglio e chi dovrebbe rinunciarvi.

È sufficiente seguire un po’ la ruota dei colori e individuare i colori complementari per capire quali sono le combinazioni ideali dell’arancio.

Il colore arancione si contrappone al colore freddo blu/azzurro e questo significa che l’ombretto arancio è perfetto per le make-up addicted con gli occhi azzurri.

A indossarlo possono essere anche le donne con gli occhi marroni in quanto le tonalità dell’arancione ravvivano il colore caldo dell’iride.

Come abbinare l’ombretto arancione

L’ombretto arancione può essere un valido aiuto per aprire lo sguardo e creare un look impeccabile in ogni occasione.

Arancio e nero – L’accostamento crea un effetto d’impatto che non rinuncia a un tocco di colore. Basta applicare l’arancione sulla palpebra mobile e sfumare il nero sulla piega dell’occhio.

– L’accostamento crea un effetto d’impatto che non rinuncia a un tocco di colore. Basta applicare l’arancione sulla palpebra mobile e sfumare il nero sulla piega dell’occhio. Arancio e marrone – Il mix arancio e marrone permette di andare sul sicuro senza esagerare, ma apre anche a diversi risultati più o meno marcati.

– Il mix arancio e marrone permette di andare sul sicuro senza esagerare, ma apre anche a diversi risultati più o meno marcati. Arancio e blu – Il contrasto tra un tono caldo e un tono freddo è sempre vincente: arancione sulla palpebra mobile e blu che dal centro sfuma verso l’esterno.

– Il contrasto tra un tono caldo e un tono freddo è sempre vincente: arancione sulla palpebra mobile e blu che dal centro sfuma verso l’esterno. Arancio e giallo – Il look vitaminico non richiede grande attenzione, visto le due tonalità si miscelano benissimo tra di loro.

Qualche consiglio in più …

L’ombretto arancione è un cosmetico che permette di giocare con colori dinamici e caldi, creare grafismi spettacolari, realizzare un look soft, illuminare il look e dare un tocco in più al trucco naturale.

A ben vedere le varie tonalità di arancione possono essere usate in modi diversi a seconda del look che si vuole ottenere.