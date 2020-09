Un make-up per ogni look: consigli e trucchi per essere al top

La coerenza del make-up non passa solo dalla scelta dei colori e dello stile, ma anche dal look scelto. Ecco qualche consiglio di make-up per ogni look!

Make-up – foto pixabay.com

Come abbinare il make-up al colore dell’abito è un buon punto di partenza quando si vuole essere perfette e impeccabili, ma a volte non basta per creare una coerenza tra trucco e look.

Un rossetto opaco, per esempio, non è coerente a uno stile scintillante realizzato con lustrini e paillettes così come un make-up occhi geometrico stonerebbe con un abito bon ton.

Certo i colori del make-up mantengono una certa importanza nella costruzione del look, ma i vari prodotti devono essere scelti coerentemente con lo stile che si sceglie di indossare.

I migliori consigli di make-up per ogni look

Il trucco permette di giocare con colori e stili, ma dovrebbe essere realizzato in maniera coerente con il make-up. Questo però non significa replicare fedelmente i colori o lo stile dell’outfit nel make-up.

Quando si parla di coerenza tra make-up e look si intende sia l’abbinamento di stile e sia la capacità di dare più importanza al trucco o all’abito.

Qualche piccolo consiglio di make-up per ogni look potrebbe aiutare a non sbagliare e a essere impeccabili in ogni occasione!

Make-up sunkissed con i jeans

Se l’outfit è caratterizzato dal jeans allora sarebbe meglio optare per un make-up luminoso come il trucco sunkissed.

Il fatto che il jeans (in ogni sua forma) abbia conquistato il tempo libero e le occasioni speciali ci deve far pensare a un trucco in grado di focalizzare l’attenzione sulla pelle.

Al make-up occhi grafico e alle labbra iper-definite, quindi, sarebbe meglio preferire un trucco luminoso dall’effetto “baciata dal sole”.

Rossetto esuberante con il tubino

Il tubino è un abito che non può proprio mancare nell’armadio di ogni donna perché aiuta a sentirsi femminile ed elegante senza esagerare.

Che sia un tubino classico o una rivisitazione moderna, quindi, il make-up dovrebbe puntare su un rossetto di un colore vivace: rosa, arancio e così via.

Per quanto riguarda il resto del make-up, invece, sarebbe preferibile restare su un trucco soft il più sfumato possibile.

Rossetto non definito con un look sportivo

Il look sportivo è entrato a far parte della vita di tutti i giorni: quando si va a fare la spesa, quando si esce per un caffè pomeridiano o quando si porta a spasso il cane.

Felpe con cappuccio, tute colorate e sneakers rendono il look comodo, colorato e allo stesso tempo casual chic. Per questo sarebbe meglio utilizzare ombretti liquidi dai toni poco accesi e rossetti poco definiti.

Eyeliner in primo piano con abiti a fantasia

Non è sempre facile abbinare il make-up con gli abiti a fantasia perché spesso ci si trova a fare i conti con stampe, forme e righe difficili da replicare nel trucco.

Per non sminuire l’impatto visivo del tessuto dell’abito, quindi, sarebbe meglio puntare tutto sull’eyeliner. Come colorare le labbra? Semplicemente con un gloss dai toni nude.

Blush con abiti floreali

Le fantasie floreali possono ricreare look sbarazzini oppure outfit importanti a seconda dello stile dell’abito, del tessuto e dei colori della fantasia.

Per non sbagliare con il make-up sarebbe meglio focalizzare l’attenzione su un blush rosato e lasciare il resto dei make-up sui toni nude. L’obiettivo è non sovraccaricare il look con altro colore.

Smokey eyes sfumato con giacca e pantaloni

Negli ultimi anni c’è stato il boom della coppia giacca-pantaloni di ispirazione maschile anche nella sfera privata. Il look mannish nasconde una femminilità tutta sua.

Dal canto suo, però, il make-up dovrebbe puntare tutto su uno smokey eyes classico o colorato perfettamente sfumato.

Smokey eyes marcati con un look deciso

Quando il look si mostra aggressivo con abiti in pelle, scollature vertiginose e spacchi da capogiro allora bisognerebbe osare anche con il make-up.

Il modo migliore per non sbagliare è quello di puntare su un make-up passe-partout come lo smokey eyes, ovviamente realizzato con tonalità che riprendono il look.

Trucco accennato con abiti bon ton

Gli abiti bon ton sono ideali per presenziare a un’occasione speciale senza esagerare con fantasie eccentriche e linee aggressive.

Il trucco ideale con gli abiti bon ton deve essere appena accennato e deve restituire un tocco elegante all’intero look.

Make-up a contrasto con abiti sgargianti

Realizzare un make-up su un abito dai colori vivaci non è sempre facile, specialmente se si decide di uscire dalla comfort zone del nude.

Al make-up monocromatico si può preferire un trucco a contrasto, passando dai toni del blu per un look vitaminico e arrivando alle tonalità del rosa per un outfit all’insegna del blu.

Contouring per abiti etnici

In estate c’è un’esplosione dello stile etnico: tessuti ricercati, ricami unici, colori vivaci e stile prezioso. Purtroppo mette in seria difficoltà con il make-up.

Il modo migliore per non sbagliare sarebbe meglio dedicarsi al contouring, scolpendo il viso e mettendo in risalto i punti di forza. Il resto dovrebbe restare nude.