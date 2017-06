Bella Hadid, la top model svela i suoi segreti di bellezza

Bella Hadid è una delle top model più belle, sexy e influenti del pianeta. La nuova testimonial del profumo femminile Bulgari ha svelato alcuni segreti di bellezza al sito E! News durante il recente di lancio di Nike Cortex a Los Angeles. Anche se è molto magra, la supermodella americana va pazza per il junk food, hamburger e patatine fritte!

La figlia dell’ex modella olandese Yolanda Foster (nata van den Herik) e dell’operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid si allena moltissimo: “Adoro allenarmi e vado in palestra ogni giorno per diverse ore”.

Il suo allenamento preferito è la boxe e il suo personal trainer è Rob Piela. La top model musulmana Bella Hadid ha però spiegato: “Devo essere da sola, o al massimo con Rob, se lavoro con altre persone vado fuori di testa“. Bella e la sorella Gigi Hadid frequentano la stessa palestra, la Gotham Gym, e seguono un programma di training ben preciso: salto della corda, esercizi di aerobica e bodybuilding, e poi boxe.

Pratica anche yoga, anche se ha precisato: “Non amo molto fare un’intera sessione di questa disciplina, ritengo che lo yoga sia veramente rilassante ed è sicuramente una disciplina incredibile, ma se voglio allenarmi devo farlo intensamente. Certo, non mi alzo la mattina saltellando perché vado in palestra, ma quando poi arrivo in palestra ci do veramente dentro”.

Ma non è finita qui! La supermodella di Victoria’s Secret predilige anche la corsa! Una top model molto sportiva!