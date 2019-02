Binx Walton è la testimonial della campagna Michael Kors by Inez e Vinoodh per la primavera, dedicata ad una viaggiatrice di lusso. La 22enne modella statunitense è stata immortalata nell’intimità della sua suite d’albergo al leggendario Le Negresco a Nizza, in Francia.

“Ho sempre adorato il modo in cui la moda può sollevare il morale – ha affermato Kors -. E questa collezione parla di ottimismo, romanticismo e gioia”. Gli abiti sono una miscela di rilassatezza e glamour. Colori vivaci e motivi audaci, fiori e stampe animalier si fondono con silhouette ispirate al surf, broccati metallici e romantiche sangalli, per creare un guardaroba che funziona in tutto il mondo. Gli accessori, tra cui il primo beach club Michael Kors Collection e le borse dipinte a mano portano un atteggiamento da vacanza in una situazione di città.