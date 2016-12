Come avere i capelli in piena forma: l’alimentazione

Finalmente l’anno nuovo sta arrivando e porta con sé tanta voglia di rinnovarci e di rinfrescare il nostro look. Se per i tagli drastici abbiamo ancora un pochino di tempo, possiamo dedicare questi primi mesi dell’anno alla cura della nostra chioma.

Regola numero 1: alimentiamoci con attenzione

In questo periodo possiamo scegliere di portare avanti un’alimentazione sana e naturale. Dedichiamo qualche attenzione in più alla nostra dieta, i capelli ci ringrazieranno! Proteine, zolfo, zinco, ferro e vitamina B sono gli ingredienti magici per la salute dei capelli, vediamo in che cibi possiamo incontrarli!

Le proteine possono essere ricercate sia nella carne che nei legumi. È ideale alternare il consumo di carni leggere, come il pollo e il tacchino e i legumi, quindi ai ceci, alle lenticchie e anche i fagioli. Prepariamo una bella zuppa di legumi da consumare tiepida e arricchiamola con fresche erbe aromatiche che stanno spuntando nel nostro giardino. In questo modo faremo un bel pieno di proteine e di importanti sali minerali.

Lo zolfo è un sale minerale molto particolare, che aiuta a riequilibrare lo strato di grasso che si trova naturalmente nel cuoio capelluto. Gli alimenti che contengono lo zolfo sono principalmente di origine animale, come le uova, la carne e il pesce. Per quanto riguarda i vegetali, se ne trova in buona quantità nell’aglio, nella cipolla e anche nella famiglia dei cavoli. Un piccolo trucco? Scegliamo di alternare l’acqua minerale che siamo abituate a consumare con un’acqua più sulfurea, che può regalarci una dose in più di questo prezioso minerale.

Lo zinco è un minerale raro, che si incontra nelle uova, nei salumi , nei formaggi e in altissime quantità nelle ostriche. La stessa regola vale per il ferro, che naturalmente si trova nel fegato di bovino e nelle frattaglie. Anche le uova e le ostriche ne sono ricche, così come certi pesci come i branzini, cereali come i legumi secchi, e alimenti come il cioccolato fondente e anche la frutta secca in guscio, specialmente le mandorle. Lo zinco e il ferro sono minerali indispensabili per contrastare la caduta dei capelli, che in primavera tende a manifestarsi in modo massivo. Cerchiamo quindi di consumare questi alimenti per rafforzare la fibra capillare e per fortificare l’organismo.

La vitamina B è un nutriente fondamentale, in quanto non aiuta solamente la salute dei capelli, ma anche delle unghie e della pelle. I cibi che la contengono in forma maggiore sono sicuramente le uova e la carne, nonché il pesce e tutte le verdure a foglia verde. Cerchiamo quindi di prepararci delle buone cene a base di carni leggere e di verdura fresca, i nostri capelli ne saranno felicissimi!

Alla pratica di introdurre questi nutrienti nella nostra alimentazione, dobbiamo associare una depurazione importante, attuabile bevendo almeno un paio di volte alla settimana dei buoni centrifugati di frutta e di verdura. Cerchiamo, inoltre, di bere tanta acqua e anche delle tisane, che depurano l’organismo e aiutano a favorire la diuresi. Un corpo idratato si rivela attraverso dei capelli morbidi e ricchi di acqua, per cui non tiriamoci indietro e beviamo almeno otto bei bicchieri di acqua fresca al giorno!