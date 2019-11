Kendall Jenner e la sorella Kylie si spogliano per il lancio della loro nuova linea di abbigliamento

Kendall Jenner e la sorella Kylie si sono spogliate per il lancio della loro nuova linea di abbigliamento. La nuova collezione del marchio di moda Ardene, Kendall + Kylie, è stata ufficializzata sui social il 29 ottobre scorso. Le sorellastre della star tv statunitense Kim Kardashian hanno stregato e sorpreso davvero tutti.

Nello scatto social che ha fatto rapidamente il giro della Rete, Kendall indossa un paio di slip bikini tigrati arancioni, maglia corta nera trasparente e con le maniche lunghe, cappello da cowboy in testa.

Sua sorella Kylie Jenner indossa un bikini nero e giallo, con diversi laccetti neri sui fianchi e maglione oversize giallo soffice.

I fan delle star del famoso reality show a stelle strisce Keeping up with the Kardashians hanno invaso di commenti e complimenti i post social delle sue sorelle Jenner.

Redazione-iGossip