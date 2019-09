Occhiali: oggi gli affari si fanno online

Gli occhiali, da sole o da vista, sono accessori molto diffusi e costosi. Soprattutto i brand più noti e i prodotti di qualità hanno prezzi decisamente elevati, tanto che molti si rivolgono alle sottomarche o ai prodotti di scarsa qualità. Oggi non c’è più bisogno di rinunciare ai migliori brand di occhiali, grazie alle tante offerte disponibili in rete.

Cosa si trova online

Ovviamente non tutti gli e-commerce sono uguali tra loro, ma ce ne sono alcuni che propongono prodotti di ogni marca e modello. La scelta in questi show room virtuali è praticamente illimitata. Un esempio è l’e-commerce di GrandVision, che propone qualsiasi marchio, modello e tipologia di dispositivo per la vista oggi presente in commercio. A partire dal più classici e rinomati marchi di occhiali da sole, per arrivare alle montature e agli occhiali da vista e alle lenti a contatto, giornaliere, settimanali o mensili. Non solo, questo tipo di e-commerce permette anche di prenotare un controllo della vista, per garantire a chiunque la possibilità di acquistare il dispositivo di correzione più adatto per la sua specifica situazione.

Online e di qualità

Sono molti gli italiani che oggi fanno regolarmente acquisti online. Un buon numero però tende a prediligere i tradizionali canali di vendita, a volte temendo che fare acquisti in rete sia pericoloso. Le cose negli ultimi anni sono però molto cambiate, ci sono infatti e-commerce di comprovata affidabilità, che consentono addirittura di scegliere il prodotto da catalogo in rete, per poi ritirare quanto acquistato in un negozio tradizionale. In questo modo si tocca con mano ciò che si è scelto e non si hanno problemi correlati alle spedizioni o alle consegne a domicilio. I prodotti presenti in un e-commerce sono infatti in tutto e per tutto uguali a quelli di un negozio fisico, con tutte le garanzie del caso. Si deve poi anche considerare che i migliori e-commerce oggi applicano sconti particolarmente interessanti e spesso propongono merce a prezzi impensabili per un negozio tradizionale.

I vantaggi dell’e-commerce

Sono numerose le motivazioni che spingono verso i negozi online, a partire dalla praticità. Per fare acquisti infatti non è necessario uscire di casa e neppure attendere l’apertura dei negozi nel corso della giornata. I negozi in rete sono infatti disponibili 24 ore al giorno e permettono di ottenere quanto acquistato direttamente a casa in tempi brevissimi, in genere in 24/48 ore. In più si ha in alcuni casi una scelta decisamente varia; in un negozio tradizionale il magazzino è necessariamente ristretto e spesso contiene solo alcuni prodotti per ogni marchio trattato. Gli e-commerce invece possono garantire la massima scelta, grazie al fatto di rivolgersi ad un pubblico enorme, non solo agli abitanti di un piccolo quartiere, che hanno ovviamente gusti particolari e che, per certi versi, tendono a costringere il venditore a restringere l’offerta disponibile. Questo avviene soprattutto per gli occhiali da sole e da vista, ma in un certo qual modo anche per le lenti a contatto, soprattutto per quelle colorate o per difetti visivi non comuni.

WebWriter