Justin Bieber annulla il tour e pubblica una lettera aperta sui social

Justin Bieber ha annullato a sorpresa il tour 2017, scatenando una raffica di indiscrezioni e teorie bizzarre. Alcuni siti e blog ipotizzavano la fine della sua carriera, altri ancora avevano ipotizzato un suo riavvicinamento all fede con l’obiettivo di fondare una chiesa. Nulla di vero. Il celebre, famoso e scapestrato cantante canadese Justin Bieber ha spiegato i motivi in una lettera pubblicata sui suoi profili Instagram e Facebook.

L’artista di Sorry e Love Yourself si è preso questa pausa per poter essere un artista migliore, ma anche una persona migliore: “Il fatto che mi sia preso questo momento significa che voglio essere sostenibile… voglio che la mia carriera sia sostenibile, ma voglio che anche la mia mente, il mio cuore e la mia anima siano sostenibili. Così posso essere l’uomo che voglio diventare, il marito che eventualmente sarò e il padre che voglio essere”.

Il famoso e chiacchierato cantante canadese Justin Bieber ha spiegato: “Sono davvero grato per il viaggio che sto condividendo con voi. Crescere e imparare non è sempre stato semplice – ha ammesso il giovane artista -, ma so di non esser mai stato solo in questo mio percorso”.

L’ex fidanzato della cantante e attrice americana Selena Gomez ha poi asserito: “Voglio che tutti sappiate quanto sia stato importante questo tour e quanto abbia imparato su me stesso in questi mesi”.

Poi ha spiegato i motivi della sua scelta di interrompere il tour, perché ha la necessità di “ritrovarsi” come artista e come uomo. “Questa lettera è il modo per aprirvi il mio cuore – ha detto Bieber -, non mi aspetto che qualcuno capisca, ma voglio che la gente sappia da dove nasce questa decisione. Questo messaggio è pieno di errori – ha sottolineato Justin -, ma viene dal cuore. In fondo penso ci sia qualcosa di speciale nelle imperfezioni”.