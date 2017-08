Vasco Rossi ha ricordato il produttore discografico e musicista Guido Elmi, scomparso all’età di 69 anni, in un messaggio condiviso con i suoi fan sulla sua seguitissima pagina Facebook. A un mese dal concerto dei record del Modena Park, il Blasco ha condiviso una foto che lo ritrae con Elmi e ha scritto: “Guido se ne è andato improvvisamente… era molto stanco. Io sono molto triste. Una consolazione è che ha fatto in tempo a partecipare, vivere e vedere la grande festa di Modena Park. Viva Guido!”. Il primo a dare la notizia della morte di Guido Elmi è stato Red Ronnie su Facebook: “Il mio amico Guido Elmi è volato nell’altra dimensione. L’ultima volta che l’ho visto è stato ai due concerti di Modena Park e lo avevo visto molto stanco. Ricordo che quando stavano finendo le esibizioni degli artisti selezionati ci siamo fatti l’occhiolino e abbiamo cominciato a ridere, senza nessuna ragione. Era forse il modo per salutarci definitivamente… anche se non c’è mai nulla di definitivo. Ci incontreremo ancora”.

E’ un periodo davvero triste e travagliato per il celebre e amatissimo rocker di Zocca… Vasco è finito nel mirino degli hacker. Sono stati rubati e diffusi in Rete ben 5 brani inediti di Vasco Rossi. Le autorità competenti hanno immediatamente avviato un’indagine.

Il Blasco fan club ha lanciato un monito a tutti i fan, ricordando i rischi che corrono tutti coloro che entrano in possesso del materiale rubato: “È recentemente emerso che tra i fan circolano file che conterrebbero tracce di brani inediti interpretati da Vasco. Teniamo ad informare che si tratta di file sottratti ai legittimi proprietari in modo illecito e che, pertanto, potrebbero essere oggetto di una condotta criminosa in relazione alla quale ci si riserva di agire presso le opportune sedi penali. Vi chiediamo di cessare immediatamente ogni ulteriore scambio e/o trasferimento di file di provenienza illecita”.