La deejay italiana più richiesta dell’estate Greta Tedeschi sta attraversando un periodo d’oro. La sua carriera musicale è in forte ascesa. Ha debuttato come dj tre anni fa ed è richiestissima nelle disco più rinomate e famose d’Italia e del Vecchio Continente, ma non solo. Secondo le ultime indiscrezioni, la 22enne torinese è pronta per un nuovo tour in Asia!

La giovane e bravissima dj piemontese, che da bambina sognava di diventare giudice, ha conseguito la maturità classica e ha poi abbandonato gli studi forensi per la sua più grande passione: la musica. Inizialmente si è occupata di gestire il personale o lo staff artistico dei locali in cui lavorava.

Successivamente è esplosa la sua vena artistica in consolle e da tre anni a questa parte sta facendo ballare il popolo della notte di tanti club e locali italiani e internazionali: dal Buddha del Mar di San Teodoro a La Praja di Gallipoli, dalla discoteca Colossos di Lloret de Mar in Spagna al Tropic Club di Spalato in Croazia e poi ancora all’Operà di Riccione, al Seven Apples di Marina di Pietrasanta, al Faruk di Forte dei Marmi alla Molo Street Parade di Rimini.

Greta ama far divertire le persone e renderle felici grazie alla musica commerciale ed EDM, come documentano le foto e i video che condivide sui suoi seguitissimi profili Instagram e pagine Facebook. Per quanto riguarda il management, Greta Tedeschi è seguita a livello internazionale dalla Alchimy Group International. Molto presto sarà prodotto il suo tour in Asia dalla Karma Talent e farà tappa in India, Thailandia, Nepal, Malesia e Cina. Dopo quello asiatico, è già in programma un tour negli Stati Uniti d’America.

Anche Playboy Italia ha dedicato un pezzo all’estroversa e dinamica dj torinese. Ha inoltre partecipato al programma di Real Time, Take Me Out – Esci con me, ed è stata scelta come testimonial da diversi brand di moda.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la rubrica La Sciabolata Vip di BlastingNews.com ha rivelato che Greta Tedeschi sta flirtando con il campione italiano di canottaggio Giuseppe Vicino! Un 2017 davvero da incorniciare per la dj torinese!