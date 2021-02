Francesco Chiofalo si è rifatto il naso, gli opinionisti di Live – Non è la D’Urso l’affossano: “Stavi meglio prima”

Francesco Chiofalo si è rifatto il naso. Ieri gli opinionisti tv di Live – Non è la D’Urso hanno bocciato il suo nuovo naso: “Stavi meglio prima”. L’ex concorrente di Temptation Island si è rifatto prima la barba e poi il naso. Il mondo del web si è scagliato contro di lui, bocciando i due interventi. Lui è orgoglioso dei suoi nuovi connotati.

L’ex fidanzato della gieffina vip Selvaggia Roma ha sfoggiato il suo nuovo naso nel salotto tv di Barbara d’Urso.

Tutti gli opinionisti tv l’hanno bocciato, tranne la celebre scrittrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Barbara Alberti, che ha apprezzato molto il trapianto di barba di Francesco Chiofalo.

CHOC a Live #noneladurso, a Barbara Alberti piacciono gli uomini con la barba, avete capito? pic.twitter.com/fTrRWM9bCe — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 31, 2021

Ma in queste ultime ore Chiofalo è al centro delle polemiche per aver rivelato su Instagram Story che i vip uomini sbarcati su Onlyfans sono poveri falliti e disperati!

All’ex concorrente di Temptation Island ha replicato l’imprenditore, ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessio Lo Passo, che è approdato sul noto servizio di intrattenimento proprio di recente insieme con la sua fidanzata, la sensuale influencer Federica Pacela.

In un’intervista esclusiva rilasciata al nostro sito, Alessio Lo Passo ha dichiarato: “Ma Chiofalo chi? Quello che ha dato una svolta epocale all’informazione planetaria parlando del suo interessantissimo trapianto di barba? Incredibile a volte da che pulpito arrivino le prediche… Pure Lenticchio potrebbe andare a lavorare, invece di limitarsi a consigliarlo agli altri mentre fa la comare campando di pettegolezzi… Vorrei dirgli che molti di coloro che mostrano il sedere non spettacolizzerebbero mai una malattia, come invece lui ha fatto. Sono molto contento che sia vivo e che si sia ripreso bene al punto da ricominciare ad essere il solito superficiale esibizionista. Se oltre ai muscoli avesse diciamo di meglio da mostrare, uno come Chiofalo su Onlyfans ci sarebbe da un pezzo”.

INTERVISTA AD ALESSIO LO PASSO SU PANDEMIA, BUSINESS E VITA SENTIMENTALE