Asia Nuccetelli del Grande Fratello Vip 1 ha criticato alcune dichiarazioni rilasciate da Selvaggia Roma a Temptation Island 2017 durante una diretta Instagram. L’ex concorrente del GF Vip 1 ha stigmatizzato le critiche rivolte da Selvaggia alla tentatrice Desirée Maldera, che ha particolarmente colpito Francesco Chiofalo. Che cosa ha dichiarato la figlia dell’ex showgirl di Non è la Rai Antonella Mosetti durante l’Instagram Stories?

L’ex gieffina Asia Nuccetelli ha spiegato: “Capisco il nervosismo nel vedere il proprio fidanzato con un’altra. Ma Selvaggia che dice che Desirée è brutta ha un coraggio pazzesco”. La figlia di Alex Nuccetelli ha proseguito: “Nessuna delle due è brutta, ma vogliamo mettere Desirée con Selvaggia? Come fa proprio lei a dire una cosa simile? Te le farei vedere io le brutte!”.

La replica della concorrente di Temptation Island 2017 non si è fatta attendere… La fidanzata di Francesco Chiofalo ha risposto con un messaggio piuttosto lungo e al vetriolo.

“Ma una ragazza che ha cercato di fare la tentatrice con Andrea al GF Vip non credo che possa aggiungere più di tanto – ha esordito Selvaggia – Asia non c’era bisogno di dire e sottolineare questa cosa. Se dicessi qualcosa di intelligente invece di scrivere baggianate”. Per poi continuare: “Capisco che nel vostro mondo vi pitturate la pelle tutti i giorni. Ma fidati che se avevo come padre Trussardi e come madre la Regina, di sicuro vi davo una pista a tutte”. Per poi concludere: “Invece di stare a guardare commenti su comportamenti o dare un pensiero logico a come si svolgono i procedimenti del video, mi devo subire le stro…te su chi è più bella e su una parola detta al volo? Ma ce fai o ce sei?”.

Lo scontro social tra Selvaggia e Asia ha infiammato la Rete, scatenando un vespaio di polemiche e reazioni tra le fan delle due ragazze. E voi cosa ne pensate?