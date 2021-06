Akash Kumar contro Daniela Martani: “Per me non esiste”

Akash Kumar si è scagliato di nuovo contro la sua ex compagna di avventura in Honduras, l’ex gieffina Daniela Martani. Della serie “C’eravamo tanto amati”. Se fino ad alcuni mesi fa andavano d’amore e d’accordo anche su Instagram Story, a tal punto che attaccavano senza peli sulla lingua l’ex gieffino e collega Andrea Cerioli, negli ultimi tempi i rapporti tra i due si sono incrinati. Almeno così sembra… Ancora una volta è stato Akash Kumar a lanciare una stoccata all‘ex naufraga vip dell’Isola dei famosi 2021 e opinionista tv nei salotti di Barbara d’Urso, Daniela Martani.

Daniela Martani e Akash Kumar – Foto: Instagram

Durante una diretta Instagram, organizzata da Gilles Rocca e dal bel modello indiano, Kumar ha parlato dei suoi colleghi e ha sferrato un attacco all’ex pasionaria di Alitalia. “A parte te (Gilles Rocca ndr.) Paul Gascoigne, Brando Giorgi e Beppe Braida non sento nessuno. Tipo Daniela Martani per me non esiste”, ha dichiarato Akash.

Poco dopo, Daniela Martani dell’Isola dei famosi 2021 ha fatto il suo ingresso nella medesima diretta social e, nonostante fosse a conoscenza dello sgambetto del modello, ha deciso di chiudere la questione: “Io di Akash non parlo. Non lo nomino proprio”. Daniela ha parlato della vittoria dello youtuber napoletano Awed, sottolineando che doveva vincere l’attrice e comica Valentina Persia. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato: “Preferivo Valentina Persia, ve lo dico sinceramente, però sono contenta anche per lui, almeno é arrivato uno dei concorrenti che ha iniziato dal primo giorno sull’Isola”.

Nel frattempo, per i finalisti del famoso e popolare reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi, si prospettano ancora settimane di reclusione per la quarantena forzata, che stanno mettendo in crisi anche le personalità più forte.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per saperne di più sulla vita pubblica e privata dei vostri personaggi famosi preferiti!