Alex Belli ha criticato duramente Soleil Sorge durante la sua ospitata a Casa Chi, accusandola di essere incoerente. Nella Casa più spiata e famosa d’Italia hanno fatto faville, scatenando la macchina del gossip nazionale in merito a un possibile triangolo con la showgirl e modella venezuelana Delia Duran. Ora due dei grandi protagonisti del GF Vip 6 hanno preso strade separate e non si sentono più.

Il bellissimo, intrigante e chiacchieratissimo attore e fotografo di moda Alex Belli ha lanciato una stoccata alla giurata del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022: “A che punto sta la situazione con Soleil Sorge? Guarda non saprei. Purtroppo ho notato tanta incoerenza, che tecnicamente non me ne frega più niente. Il GF è bello perché lo vivi in quel momento, ma non è detto che ci si possa portare fuori amicizie e frequentazioni. Questa è la cruda realtà del reality. Sì è stato un trasporto che fuori dal programma non è diventato nulla”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha poi parlato della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “Il GF Vip è una bella esperienza, ma è una bolla. Ci si conosce in un percorso che è una realtà parallela, ma la realtà è fuori. Ho parlato bene con Lulù e poi con Manuel Bortuzzo. Loro c’hanno provato, ma non è andata, le cose non hanno funzionato. Si sono lasciati per motivi che non so. La sera lei era con noi alla festa di Delia Duran, era sempre al telefono con Manuel probabilmente. Ovviamente non so di cosa parlassero”.

Inoltre ha parlato anche del reality show di Canale 5, L’Isola dei Famosi, e ha lanciato una shade a Roger Balduino: “Sì ho seguito le dinamiche di Roger, Estefania e dell’ex di lui. Le carte coppiettine non sono mai come gli originali. Anche se capisco che i triangoli sono allettanti per la tv generalista. Però l’intrattenimento va saputo fare. Nel caso di Roger lavora bene nella moda, ma nel campo della tv c’ha un bel po’ di polenta da mangiare. Se ho lavorato con lui? No mi erano arrivate delle sue foto, ma non è andato in porto. Sì è stato scartato dal cliente“.