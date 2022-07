Amore libero è il nuovo singolo di Alex Belli: testo e video

Amore libero è il nuovo singolo di Alex Belli. Il grande protagonista del Grande Fratello Vip 6 rende omaggio alla sua visione dell’amore. Tra i produttori del pezzo di Alex Belli c’è anche Emiliano Bassi, batterista e autore musicale. La sua fidanzata Delia Duran aveva annunciato qualche settimana fa al settimanale di cronaca rosa Novella 2000: “L’unica cosa che posso dire e mi fa molto piacere farlo è che è uscito un brano scritto da Alex, che si chiama Amore Libero. Sta piacendo tantissimo, anche perché è e sarà il nostro mood per sempre”. Ecco testo e video del brano musicale.

Delia Duran e Alex Belli – Foto: Facebook

Amore libero di Alex Belli: il testo

Non cerco scuse neanche alibi

non ho bisogno di un santone

nè di avvocati o di contabili

O di una giustificazione

Non cerco scuse o frasi inutili

Per darti la mia spiegazione

Io e te viviamo in un reality

Che sembra solo pura finzione

Voglio un amore libero, libero

Fai l’amore libero

Ti senti più libero

Voglio un amore libero, libero

Fai l’amore libero

Ti senti più libero

Il nostro amore è fango e cenere

e cielo cupo senza squarci

tu luce come fossi Venere

nel buio fatto di diamanti

voglio un amore senza limiti

che sciolga la mia adrenalina

domani usciamo dal reality

tu stammi più vicina

Voglio un amore libero, libero

Fai l’amore libero

Ti senti più libero

Voglio un amore libero, libero

Ti senti più libero

Chi se ne frega dei contabili

e delle giustificazioni

non cerco scusa neanche alibi

io gioco senza condizioni

Voglio un amore libero, libero

Fai l’amore libero

Ti senti più libero

Voglio un amore libero, libero

Fai l’amore libero

Ti senti più libero

voglio un amore libero, libero

fai l’amore libero

ti senti più libero

sì ti senti più libero.

Amore libero di Alex Belli: il video