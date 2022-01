Angela Melillo punge Nathaly Caldonazzo: “Mi ha bloccata sui social senza motivo”

Angela Melillo ha riservato una stoccata a Nathaly Caldonazzo durante l’ultima puntata della rubrica social I Sogni C…ostruiti condotta dall’opinionista e docente di italiano Vito Maria Camposeo sul suo canale IGTV. La bravissima e popolare showgirl, attrice e ballerina ha dichiarato di essere stata bloccata dalla sua collega e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 6, Nathaly Caldonazzo, sui social senza motivo proprio qualche mese prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Che cos’è davvero successo tra le due ex primedonne del mitologico e amatissimo Bagaglino?

Angela Melillo contro Nathaly Caldonazzo

Noi di iGossip.it abbiamo partecipato alla diretta social della puntata odierna della rubrica I Sogni C…ostruiti con super ospite l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Angela Melillo.

La famosa showgirl, attrice e ballerina ha parlato della sua splendida carriera, dei suoi sogni ricorrenti e dello show business italiano. Molto curioso l’aneddoto legato alla sua amicizia con l’ex collega del Bagaglino, Nathaly Caldonazzo.

“Nathaly è una donna molto bella e affascinante – ha sottolineato Angela -. Abbiamo lavorato insieme al Bagaglino e abbiamo anche fatto un viaggio insieme per un lavoro. Ultimamente però ho scoperto una cosa molto particolare. Due settimane dopo il suo ingresso nella Casa del GF Vip 6, l’ho taggata per farle dei complimenti ma ho scoperto che mi ha bloccata senza motivo su Instagram. Che cosa è successo? Nulla di male… Nathaly, perché mi hai bloccata? Io comunque le mando un bacio, perché mi piace. Sai io blocco le persone volgari e ineducate, poi per il resto lascio commenti negativi non li blocco”.

Che cosa pensa del GF Vip 6? “Questa è un’edizione molto particolare. Non penso che ci sia finzione. C’è chi segue delle passioni e chi vuole essere diretto. Soleil è molto intelligente – ha asserito l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Angela Melillo -, si sa esprimere e muovere bene davanti alle telecamere. Delia non l’ho capita bene… Manila è una mia carissima amica, propositiva, non è assolutamente falsa e vuole semplicemente capire con la sua testa e non confondersi. Valeria e Giacomo fanno ridere. Con Valeria ho rapporti buonissimi, mi diverte, ho lavorato con lei, è estrosa, sorridente e positiva. Valeria è una persona buona e generosa”.

La vera amicizia (e solidarietà) femminile esiste davvero nel mondo dello spettacolo? Angela ha spiegato: “Io credo che ci sia molta competizione e sono poche le donne solidali. Io, però, parto sempre con il piede solidale”.

Per il futuro imminente, la nota attrice e showgirl romana spera di poter tornare a lavorare a teatro e in tv.