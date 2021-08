Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 9 al 15 agosto 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 9 al 15 agosto Ridge scoprirà di essere sposato con Shauna e non solo. Ecco cosa accadrà:

Shauna Beautiful- foto newsbreak.com

Steffy non vuole prendere gli antidolorifici, ma riceve una chiamata del dottor Finnegan che la invita a seguire la terapia prescritta.

Thomas raggiunge Malibù e recapita un mazzo di fiori a Steffy confessandole che sono un regalo di Vinny.

Brooke raggiunge Ridge e lo informa che sarà da Bridget per un po’. Il Forrester le assicura che nessuno potrà dividerli.

Ridge continua a ripensare ai momenti passati con Shauna a Las Vegas.

Shauna passa a trovare Wyatt e Flo e augura loro il meglio. Il figlio di Bill lascia intendere di voler sposare la sua amata.

Flo chiede a Shauna di raccontarle cosa è successo a Las Vegas e la madre confessa di non riuscire a fare a meno di Ridge.

Quinn riceve una telefonata da Shauna e scopre che la sua amica è tornata in città. Così la invita a raggiungere Ridge.

Eric entra nella stanza e Quinn riaggancia il telefono. La Fuller lo aggiorna su Shauna e lo spinge a pensare all’amica come una compagna migliore per Ridge, ma il patriarca difende Brooke.

Ridge rientra a Villa Forrester e informa Eric e Quinn di essere tornato con Brooke.

Shauna si presenta a Villa Forrester e spiega a tutti di essere tornata per rivedere Flo e suo marito.

Ridge non afferra le parole di Shauna e la donna capisce che lo stilista non ricorda quanto accaduto a Las Vegas.

Shauna ricorda a Ridge qualche dettaglio di Las Vegas: si sono sposati in una cappella e lui le ha chiesto di tornare a Los Angeles per stare con lui.

Finn visita a domicilio Steffy e la Forrester ci scherza su. Il dottore ne approfitta per farle capire di avere un debole per lei.

Finn e Steffy si scambiano confidenze personali e il dottore spende parole bellissime per lei e le chiede se può passare a trovarla ancora.

Steffy resta da sola e capisce di aver bisogno di prendere un altro antidolorifico per gestire il dolore.

Brooke informa Donna di essere in partenza per stare un po’ con Bridget, ma all’improvviso riceve una chiamata da parte della figlia. Purtroppo il viaggio è annullato.

Shauna ammette di essere felice di aver sposato Ridge, ma lo stilista continua a pensare si tratti di uno scherzo.

Eric non riesce a credere a quanto scoperto mentre Quinn sembra soddisfatta.

Shauna non molla e mostra alcune foto e i documenti del matrimonio a Ridge, il quale continua a credere si tratti di uno scherzo. D’altronde è ancora sposato con Brooke.

Eric invita Ridge a consultare un avvocato per far annullare il matrimonio, considerando che entrambi erano in preda ai fumi dell’alcol.

Ridge continua a ribadire di essere sposato con Brooke, ma Shauna gli sottopone i documenti del divorzio. A quel punto lo stilista precisa che si tratta di documenti non protocollati.

Shauna insiste e confessa di aver consegnato i documenti prima delle nozze a Las Vegas. Quindi sono sposati legalmente.

Thomas va a trovare Steffy e ammette di essere preoccupato per lei. Lo stilista la invita a seguire i consigli dei dottori per guarire presto.

Steffy confessa a Thomas di essere preoccupata anche lei e di non capire come mai il dolore non sia attenuato. A un certo punto sussulta a causa di un’altra fitta. Thomas la invita a prendere altri antidolorifici.

Thomas invita Steffy a non mollare e la saluta. Rimasta da sola, Steffy chiama Finn e gli chiede altri antidolorifici. Il dottore però la invita a prendere l’ibuprofene per non rischiare la dipendenza.

Ridge non riesce a credere di aver sposato Shauna a Las Vegas, ma la Fulton gli ribadisce di aver presentato i documenti per il divorzio prima del matrimonio.

Carter raggiunge Villa Forrester e consegna i documenti del divorzio a Ridge. Il Forrester resta senza parole e ammette di non ricordare di avergli parlato, ma l’avvocato gli parla di un messaggio chiarissimo.

Ridge ed Eric escono fuori per raccogliere le idee mentre Quinn esorta l’amica a festeggiare.

Brooke prepara una serata romantica e si appresta ad attendere il ritorno di Ridge.

Flo e Wyatt si abbandonano alla passione e iniziano a progettare il loro futuro insieme.

Shauna teme di dover dire addio a Ridge, visto che l’uomo era ubriaco durante la cerimonia e non hanno consumato il matrimonio. Quinn la invita a pensare positivo.

Hope e Zoe si dicono contente della loro collaborazione e credono di aver lavorato bene al rilancio della HFTF.

Eric spiega a Donna quanto accaduto a Las Vegas: Ridge e Shauna sono marito e moglie.

Ridge torna a casa e confessa tutto a Brooke. La Logan resta basita e caccia via lo stilista. Dopo si lascia andare a un pianto disperato.

Ridge chiede perdono a Brooke e le giura amore eterno, ma la Logan è disperata e delusa.