Amici 20, Natale pazzesco per Deddy e Leonardo: i loro brani arrivano su Radio Zeta

Amici di Maria De Filippi 20: ultime news e indiscrezioni sul famoso e longevo talent show di Mediaset. Natale pazzesco e da incorniciare per due concorrenti della ventesima edizione di Amici. Deddy con “Il cielo contromano” e Leonardo con “Via Padova” (due dei ragazzi di questa edizione di Amici) sono da ieri su RadioZeta, che è il punto di riferimento per la Generazione futuro.

La speaker radiofonica di RTL 102.5 e direttrice artistica di Radio Zeta, Federica Gentile, ha apprezzato molto le loro performance ad Amici in una delle ultime puntate del sabato pomeriggio nella cornice del talent di di Maria De Filippi. Ora che i loro due brani “passano in radio” (come si dice banalmente in gergo) per Deddy e Leonardo c’è aria di riscatto musicale.

A Leonardo Lamacchia, che da poco ha cambiato look senza baffi, Federica Gentile aveva detto: “Il pezzo è bello. Non ti do nessuna certezza nell’immediato, ma nelle prossime settimane chissà”. Sono passati pochi giorni: Leonardo è entrato nella programmazione musicale di Radio Zeta, leader nel panorama italiano, dove molti giovani cantanti sono nati e cresciuti. E alcuni di loro, scoperti dalla De Filippi, hanno avuto successo anche grazie a Radio Zeta.

E voi che cosa ne pensate? Quale dei due brani vi piace di più? Chi è il vostro concorrente preferito di Amici di Maria De Filippi 20? Scrivete i vostri commenti qui sotto!