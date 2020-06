Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 15 al 20 giugno 2020

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 15 al 20 giugno saranno imperdibili e ricche di colpi di scena. Cosa accadrà?

Zoe e Xander Beautiful- foto hollywoodhiccups.com

Brooke e Ridge discutono riguardo la scelta di Hope: per lei è inaccettabile che Thomas manipoli la figlia in un momento di fragilità mentre per lui è giusto il figlio abbia una possibilità dopo la scomparsa di Caroline.

Brooke non si capacita della fine del matrimonio tra Hope e Liam e spinge il ragazzo a lottare per il suo matrimonio.

Thomas approfitta della situazione per baciare Hope, ma la ragazza chiarisce subito che il suo solo interesse è Douglas.

Wyatt e Flo si abbandonano alla passione. Subito dopo, però, il figlio di Quinn riceve un messaggio da Liam: il fratello gli chiede ospitalità.

Steffy cerca di convincere Hope a non lasciare Liam, ma la Logan sembra convinta che la scelta giusta sia separarsi dal marito.

Flo e Zoe discutono degli ultimi sviluppi e Xander origlia la loro conversazione, scoprendo il segreto dello scambio di culle.

Zoe confessa a Xander la verità: Phobe, la bambina adottata da Steffy, altri non è che la piccola Beth.

Xander non riesce a credere alle parole di Zoe e spinge la fidanzata a rivelare la verità sia alla polizia che a Liam e Hope.

Hope e Liam firmano i documenti per mettere fine al loro matrimonio, anche se confessano di amarsi ancora.

Xander continua a fare pressioni sulla Buckingam e si dice pronto a chiamare la polizia per denunciare Reese.