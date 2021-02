Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 22 al 28 febbraio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 22 al 28 febbraio saranno ricche di colpi di scena. Ecco quello che andrà in onda:

Ridge invia i documenti del divorzio a Brooke: non riesce a superare il fatto che la moglie gli abbia nascosto la presunta morte di Thomas.

Quinn viene a conoscenza dell’imminente divorzio di Ridge e Brooke e invita Shauna a non demordere: prima o poi lo stilista sarà suo.

Steffy passa a trovare Hope e le chiede i motivi che l’hanno spinta a non parlarle della presunta dipartita di Thomas. La Logan prova a giustificarsi, ma la Forrester rincara la dose.

Hope raggiunge la Forrester Creations e incontra Thomas che le mostra alcuni bozzetti per la Hope For The Future. Il Forrester le avanza una proposta.

Liam incontra Thomas e mette in guardia lo stilista: non riuscirà mai a tornare nelle grazie di Hope.

Steffy raggiunge Liam alla Spencer Publications e nota il suo nervosismo. Lo Spencer si confida con lei riguardo Thomas e Hope e non esita a lodare l’ex.

Thomas, aiutato da Douglas, prova a persuadere Hope a lavorare insieme a lui.

Ridge non intende divorziare da Brooke e lascia intendere a Shauna di voler salvare il suo matrimonio. Per questo motivo raggiunge la moglie.

Ridge prega Brooke di non lasciare che quello che prova per Thomas mandi in frantumi il loro matrimonio e le chiede di perdonare il figlio. La Logan, però, è irremovibile.

Steffy prova a convincere Thomas che i suoi progetti su Hope sono irrealizzabili e gli chiede di farsi da parte.

Brooke è stanca della situazione e si ribella all’idea di perdonare Thomas, restando in attesa di una decisione da parte di Ridge.

Hope rivela a Liam che potrebbe tornare a lavorare con Thomas per la HFTF, ma lo Spencer non la prende bene.

Eric scopre l’imminente separazione di Ridge e Brooke da Quinn e Shauna.

Thomas prova a convincere il padre a sostenere il suo progetto per Hope e la Hope For The Future.