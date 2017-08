Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che i nuovi appuntamenti dopo la pausa estiva promettono di sconvolgere gli equilibri dei beniamini della soap americana più amata di sempre. Non resta che scoprire tutto quello che vedremo a cavallo tra agosto e settembre:

Thomas, appena ritornato a Los Angeles, scopre che Steffy è diventata CEO e non si mostra molto entusiasta della situazione.

Liam accusa Wyatt di aver creato una campagna social che mostra Steffy come un “oggetto” e sottolinea a Thomas che la Forrester è stata nominata amministratore delegato non solo per le sue qualità ma per gli intrighi di Quinn!

La Fuller e Ridge arrivano a San Francisco e il figlio di Eric inizia a mettere in atto il suo piano per rivelare al padre la vera natura della designer: loda la matrigna davanti ai giornalisti e non perde occasione per sottolineare il suo talento nel campo della moda per conquistare la sua fiducia!

Wyatt ascolta in tv l’intervista e si rende conto dei cambiamenti della madre e dell’influenza positiva di Eric nella sua vita.

Quinn scopre che dovrà passare la notte in una suite in compagnia dello stilista e inizia a preoccuparsi: la tequila, una doccia e le intenzioni creeranno una situazione molto intima.

Alla Forrester Creations, Steffy si confronta con Thomas in merito alla sua rottura definitiva con Wyatt e spera che possa trovare l’amore.

Liam passa a Villa Forrester per proporre a Steffy di ritornare a casa sua al più presto, ma senza successo. La giovane Forrester ritornerà solo quando renderà effettivo il divorzio da Wyatt.

Katie passa a trovare Eric e resta sconcertata quando apprende che Ridge e Quinn sono da soli a San Francisco e che Steffy è ritornata in Villa per farle tornare da Wyatt.

Quinn intuisce il piano di Ridge mentre lo stilista le confessa di essere certo che tutta la sua famiglia scoprirà chi è veramente la donna che Eric ha sposato! La Fuller lo invita a sparire dalla sua vita e a consegnarle le chiavi della sua camera.

Liam, intanto, non vede l’ora di ricevere buone notizie da parte di Ridge, mentre Steffy gli fa presente di aver capito che suo padre ha in mente un piano contro Quinn.

Quinn invita nuovamente Ridge a preparare i bagagli, ma lui si rifiuta e le chiede di raccontarle un po’ di lei. La donna si perde tra i ricordi commoventi del suo passato e questo sconvolge Ridge a tal punto da spingerlo verso di lei e baciarla.

Nel frattempo, a Villa Forrester, Katie confessa a Eric di aver timore che il figlio possa portargli via la Fuller, proprio come già fatto con Brooke.

Steffy, invece, confida a Thomas di essere certa che Quinn sbaglierà nei confronti del nonno e che gli procurerà enorme sofferenza.

Bill scopre che Brooke si è recata da Hope e svela a Liam di essere certo che l’ennesimo errore di Ridge farà tornare la Logan da lui!

Eric scopre che Quinn è rientrata a Los Angeles con il suo jet privato, mentre Ridge ha optato per un volo di linea. Il patriarca intuisce che qualcosa è andato storto.

Ridge riceve la visita di Steffy, Wyatt e Thomas e rivela loro di aver lodato l’operato della designer a San Francisco perché crede nelle sue capacità.

Quando lo stilista resta da solo con la Fuller, le rivela che non racconterà ad Eric che si sono baciati. Ha cambiato completamente opinione su di lei.

Ridge manda un messaggio a Liam informandolo che il suo piano seduttivo non è andato in porto!

Wyatt raggiunge Eric e gli dice che Quinn e Ridge hanno fatto finalmente pace e gli annuncia di voler formalizzare il divorzio da Steffy.

Steffy riceve la visita di Liam che irrompe nel suo ufficio e le pone un ultimatum: o ritornerà con lui a casa oppure potrà dirgli addio per sempre.

Nel frattempo, Wyatt chiama la sua ex per fissare un appuntamento per parlarle!

Ridge ripensa al bacio sincero dato a Quinn mentre la donna non fa altro che pensare allo stilista. Tutto questo non farà altro che insospettire Eric. La Fuller lo tranquillizza: è felice perché è riuscita ad annullare le distanze con Ridge!