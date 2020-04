Anticipazioni il Segreto, trame puntate dal 27 aprile al 2 maggio 2020

Le anticipazioni su Il Segreto ci raccontano che le puntate dal 27 aprile al 2 maggio saranno ricche di colpi di scena. Scopriamo cosa accadrà a Puente Viejo!

Marcela e Matias Il Segreto- foto culturaenserie.com

Matías fa ritorno a Puente Viejo e incontra Marcela, ma tra i due c’è molta freddezza.

Marcela avvisa Tomás del ritorno del marito ed entrambi si mostrano preoccupati per la loro relazione.

Marcela percepisce sentimenti contrastanti, ma decide insieme a Matías di riprovarci per il bene di Camelia.

La locandiera racconta a Matías di come è andata avanti negli ultimi anni parlandogli anche di Tomás, ma il ragazzo non sembra infastidito.

Don Ignacio racconta a Pablo di essere teso per l’arrivo di un revisore dei conti che si chiama Ramón, ma di non volersi mostrare debole con le sue tre figlie.

Adolfo e Rosa si incontrano e parlano dei loro gusti letterari.

Marta chiede sincerità al padre e l’uomo le comunica l’arrivo di Ramón, un revisore dei conti inflessibile.

Adolfo chiede a Maqueda se Isabel ha letto il rapporto sulle miniere, ma il capo caposquadra appare distratto.

Tomás rivela ad Adolfo che il suo timore è diventato realtà: Matías è tornato.

Jesús ed Encarnación provano a tirare fuori la verità da Alicia, ma la ragazza rivela che non intende frequentare più l’Accademia.

Marta è preoccupata per il padre e gli chiede di lasciare Puente Viejo e partire per Bilbao.

Rosa si prepara a incontrare di nuovo Adolfo e Carolina le chiede dettagli della sua relazione clandestina, ma senza successo.

Pablo incontra Carolina e la ragazza ne approfitta per spingerlo a raccontare di loro a Ignacio. Il ragazzo, però, vorrebbe aspettare tempi migliori.

Marta raggiunge la fabbrica e chiede a Jesús e Pablo di conoscere la verità perché preoccupata per il padre.

Rosa passeggia in compagnia di Adolfo e i due si baciano.

Carolina riferisce a Marta che Rosa è uscita con un ragazzo misterioso, ma di volere più dettagli da lei. La ragazza le risponde male, salvo poi scusarsi giustificando la reazione per i problemi del padre.

Jesús e Ignacio parlano del controllo e temono possa evidenziare questioni irrisolte e sepolte. Il braccio destro lo invita a mettere al corrente le figlie.

Marcela e Matías sono più distanti che mai e, quando la locandiera prova a fargli qualche domanda in più, lui fa un passo indietro.

Marcela intuisce che Matías nasconde qualcosa e se ne convince ancora di più quando lo vede confabulare con Don Filiberto. La locandiera prova a indagare, ma lui decide di mentire.

Matías passa a trovare Mauricio e i due parlano della situazione del Paese. Il giovane Castaneda si mostra aggiornato sui problemi della miniera e della fabbrica di Ignacio.

Mauricio invita Matías a concentrarsi sulla famiglia ed evitare di essere coinvolto in altre questioni politiche.

Matías raggiunge casa di Jesús in cerca di qualcuno e Alicia si offre di aiutarlo.

Adolfo consiglia a Tomás di non cambiare le sue abitudini a causa del ritorno di Matías per evitare pettegolezzi.

Isabel incontra Mauricio per scoprire gli esiti della denuncia presentata contro i macchinari della fabbrica, ma resta delusa quando scopre che non c’è nulla di anomalo.

Matías e Alicia si dirigono verso un posto isolato e parlano delle intenzioni del gruppo di sovversivi di cui fanno parte.

Jesús e Encarnación si confrontano sul comportamento di Alicia e l’uomo decide di provare a rimetterla in carreggiata.

Carolina mette alle strette Pablo e il ragazzo le racconta dell’arrivo di Ramón spiegando i rapporti non idilliaci con lui.

Rosa si confida con le sorelle rivelando che incontrerà Adolfo nel giardino della Casona, ma Marta la invita alla prudenza.

Adolfo e Rosa vengono sorpresi dalla pioggia e trovano riparo in cucina, rischiando di essere visti da Manuela.

Manuela scambia Ramón Solozábal per un venditore e il ragazzo chiarisce di essere un revisore dei conti.

Tomás e Marcela parlano della loro situazione e la locandiera confessa di dover dare una chance al marito.

Maqueda comunica ad Adolfo e Tomás che Isabel deve investire sulle misure di sicurezza della miniera, prima che le cose si mettano male.

Tomás rivela ad Adolfo di aver deciso di non vedere più Marcela, ma il fratello cerca di fargli capire il suo errore.

Isabel affronta Tomás e lo invita a lasciar stare la locandiera per evitare problemi.

Antoñita raggiunge Isabel e le comunica che la dependance è pronta per accogliere l’ospite d’onore.

Ignacio chiede a Jesús e Pablo di essere ineccepibili con Ramón e il Solozábal lo presenta alle sue figlie.

Carolina vuole confidare ad Encarnación la sua relazione con Pablo, ma viene interrotta da Manuela che palesa dubbi su Rosa.

Rosa chiede alle sorelle di non parlare a nessuno della sua relazione con Adolfo e Marta ne approfitta per chiedere di parlare con Adolfo.

Adolfo è contento di incontrare Marta e cerca di trattenerla il più possibile.

Tomás teme che Isabel sappia della relazione tra Adolfo e Rosa e avverte il fratello.

Marcela continua a fare domande a Matías e lui le risponde che è meglio che resti all’oscuro di tutto.

Tomás si presenta alla locanda e incontra Marcela, ma Matías la raggiunge a sorpresa.

Alicia attende l’arrivo di Matías e lo guarda con occhi innamorati. Il Castaneda propone ai minatori di scioperare per ottenere sicurezza nella miniera e diritti, ma loro sembrano avere in mente altro.

Adolfo e Marta si sfiorano e la ragazza scappa via. Al suo rientro, però, viene sommersa dalle domande di Rosa e si trova costretta a suggerirle di dimenticare Adolfo.

Ignacio e Ramón parlano delle rivolte popolari e il revisore spiega che anche Bilbao non è sicura.

Jesús e Ignacio spiegano alle loro rispettive figlie che non andranno via da Puente Viejo.

Matías saluta Tomás e lo ringrazia per esserci stato in sua assenza mentre Marcela scopre che Camelia teme che suo padre sia andato via di nuoo.

Adolfo racconta a Tomás del suo appuntamento con Marta e confessa di provare un sentimento per lei.

Isabel chiede a Tomás e Adolfo di andare dall’avvocato per concludere alcune questioni.

Maqueda prova ad avvicinarsi a Isabel, ma la donna lo respinge chiedendogli di rispettare i suoi tempi.

Isabel e Antoñita attendono l’ospite d’onore che soggiornerà a La Habana e alla porta arriva Francisca Montenegro.